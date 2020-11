En materia turística, Esquina habilitó la entrada de turistas desde la habilitación del turismo interno en la provincia de Corrientes, bajo protocolos sanitarios de prevención.

Durante este fin de semana largo, la localidad tuvo la visita de varios turistas que llegaron con la intención de disfrutar de la pesca y la tranquilidad que caracteriza ofrecer.

En comunicación telefónica, Orlando Ribot, secretario de Turismo de la ciudad, afirmó que fueron varias semanas en las que su Secretaría junto a otras áreas municipales se prepararon de manera conjunta para el recibimiento turístico de ésta temporada.

“Días previos al fin de semana trabajamos con Transito, Malacate y otras áreas para organizar la movida de turistas. Muchas cabañas, debido a la bajante del río, no pueden habilitar su propio alacate, por lo que debían utilizar el malacate público. Se organizó el tránsito, en horas de la mañana se cambió el sentido de la avenida costanera, se armó la fila y se hizo el estacionamiento frente al casino, eso funcionó bastante bien y se respetó por todas las partes” expresó Ribot a través de La Mañana de Noticias.

El día viernes hubo alrededor de 75 lanchas preparadas para circular por el río de la localidad, mientras que los días sábado y domingo fueron alrededor de 100.

“Teniendo la totalidad de plaza de Esquina, el porcentaje de turistas no es muy alto. Se otorgaron casi 350 permisos, que sería como un 10%, pero no todos los alojamientos y hoteles turísticos trabajaron. Esta apertura fue muy bien vista, este fin de semana hubo mayor afluencia, pero Esquina tiene turismo nacional todo el tiempo. Si bien no se venía trabajando normalmente, es un comienzo” agregó y en referencia al turismo internacional, continuó “nosotros, hasta ahora, entendemos de que el turismo internacional-brasileño-puede venir para los meses de febrero o marzo, hasta ahora está habilitado todo lo que sea por avión, se llega a Ezeiza y solamente pueden hacer turismo en la ciudad de Buenos Aires”.

Como cada año, el origen de muchos turistas, es de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe y un pequeño porcentaje de Mendoza.

Por ahora, Esquina, se prepara para un próximo fin de semana largo en el mes de diciembre.

“La idea de la Provincia y Recursos Naturales s para este año es no hacer la veda, sino trabajar estrictamente en la pesca con devolución. Nos vamos a preparar para el próximo fin de semana largo y ajustaremos detalles. Un inconveniente que tenemos es la gran bajada del rio, de nuestra playa, por eso pido a los ciudadanos que vayan para otras playas aledañas como en zonas de Arroyo Vega, que tengan cuidado, ya que son lugares que no están habilitados. Vamos a tratar de que en la semana podamos poner en condiciones la zona de nuestra playa. Nunca hubo un registro tan bajo de agua como el de ahora” finalizaba el secretario Ribot, a través del contacto telefónico.