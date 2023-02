Desde el móvil de «TN Esquina» nos acercamos a dialogar con Omar Bordón. Presidente del Club Náutico y Pesca Brown, sobre los resultados de la 37° Fiesta Nacional del Pacú.

Omar Bordón, declaró -«La verdad que fue algo bueno y exitoso. Fue una apertura de festival muy linda. Hacía ya dos años que no escuchábamos el ruido de motores y de la cantidad de embarcaciones que pasaban por nuestro puerto. Eso es algo que nos volvió a hacer vivir años anteriores lo que era. Se coronó todo esto con lo que fue la cena de pescadores. Matías Niela se fue muy contento, le gusto la cena y nos dijo que si no viene a tocar el próximo año viene a disfrutar igual de la fiesta, realmente espectacular todo.»-

Sin embargo, profundizó -«Como siempre hay cosas que tenemos que corregir, eso lo evaluaremos más adelante. Primero y principal sabemos que en Esquina hace falta un predio, eso es algo necesario. No tenemos un predio como tiene Goya. Si hacemos memoria Goya creció después de tener su predio, porque también era un predio callejero que contaba con la misma organización, así como las nuestra. Vienen distintas empresas y hay empresas que necesitan mucho espacio que no tenemos acá. Tenemos solo espacios lineales que le complican a ellos poder mostrar su potencial como empresa y eso es lo que nos hace falta. Del Gobierno Nacional no recibimos apoyo, nunca pudimos tener el apoyo de Nación. Mira que tuvimos contacto con distintos funcionarios, sobre todo con Ministros de Nacionales de turismo, le pedimos que nos ayuden, pero nunca pudimos contar con el apoyo de Nación.»-

Para finalizar, agregó: -«Yo creo que primero tenemos que cambiar la mentalidad de los esquinences. Si haces algo, entras a las redes sociales y te están criticando. Recordemos que perdimos una Fiesta Nacional que era la de la Sandia, que hoy es solo Fiesta Provincial. Muchísimos Turistas nos preguntaron también por la noche de Carnaval, creo que es algo para corregir el próximo año.»-