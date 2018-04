Los vecinos de la zona céntrica de la ciudad han sufrido robos de manera reiterada. Se encuentran alarmados e indignados por la impunidad con la que se mueven los ladrones, ya que hasta el momento no hay detenidos por ninguno de los robos efectuados en la zona. En la medianoche del día 11 de abril, una vecina comenta que una persona de sexo masculino intento entrar a su domicilio ubicado por calle Moreno entre Mitre y 25 de mayo. Éste sujeto, al no poder ingresar en la vivienda se llevó una garrafa de gas. Su hijo, Daniel Rivero quien vive a unos pocos metros de la casa de su madre, al enterarse de esto, intentó interceptar al delincuente sin éxito ya que no pudo alcanzarlo. Al respecto Daniel Rivero comenta: “En ese momento yo me encontraba cenando, eran cerca de las 23:30 hs, escucho ruidos raros y que los perros ladran, me acerco a la casa de mi madre, poco después me doy cuenta de que faltaba la garrafa de gas. Salgo a la calle, pregunto a unos vecinos los cuales me indicaron que vieron cerca de una cuadra aproximadamente a un sujeto con una garrafa de gas, intento alcanzarlo pero lamentablemente no lo logré. Varios vecinos, incluida mi prima, sufrieron robos en los días previos a lo que nos pasó a nosotros.”

La Sra. De apellido Rivero, propietaria del domicilio y damnificada, se refirió al hecho diciendo: “El ladrón intentó entrar por el ventiluz, cuando no pudo hacerlo, entonces, se llevó la garrafa. Yo estaba despierta todavía y escuché ruidos, baje el volumen del televisor y creo que en ese momento se dio cuenta de que estaba aquí y fue cuando salió corriendo. Varios vecinos han sufrido estos robos en la zona.”