Desde Provincia se están ejecutando obras de desagües para la localidad de Esquina por calles Los Ceibos, José Hernández y Juan Ramón Vidal.

En la madrugada del domingo, uno de los caños maestro del servicio de aguas de Corrientes S.A fue roto por un acto de vandalismo.

En comunicación con el coordinador de estas obras, Francisco Aratto, a través de La Mañana de Noticias expresó que “esta obra quedará muy linda. Hay algunos desagües que ya están funcionando, es una lástima que hayan dañado. Esto ocurría el sábado, en horas de la madrugada. Por el ruido de pérdida de agua los vecinos se alertaron y uno de ellos se cruzó, viendo que el caño maestro que da agua a daca una de las casas estaba perdiendo. Ese caño hoy está al descubierto e inundó las calles y dejó sin agua a los vecinos hasta la mañana de hoy lunes. Creemos que eso fue hecho a propósito.

Actualmente, se están llevando a cabo los trabajos de movimiento y mejoras de suelo, por lo que algunos caños quedan al descubierto y en riesgo de sufrir algún tipo de rotura por “mal intencionados”.

“La gente tiene que saber lo que está pasando. Esto no es casualidad, son acciones de malicia” agregó Aratto, afirmando que los vecinos escucharon mucha circulación en el lugar durante la noche del sábado.

Por otro lado, en cuanto a la situación que generó la crisis sanitaria y sus respectivos protocolos, Aratto expresó que “los incumplimientos no son culpa de los jóvenes, sino de las autoridades locales que no saben llevar adelante un control como corresponde. A mí me paso que para viajar hasta Goya tuve que sacar un permiso, para no violentar las reglas, pero no puede ser que eso solo aplique hacia algunas personas. Tenemos la gran suerte de que no tenemos circulación de covid, pero tenemos autoridades que no saben trabajar para que la situación siga siendo favorable” finalizaba con la comunicación telefónica.