Este lunes por la tarde, alrededor de las 19 horas, se registró un accidente vial por Avenida 9 de Julio y J. Pujol.

El Director de Tránsito y Guardia Urbana, Javier J. Papaleo, habló con nosotros para informar más sobre este accidente y las causas.

El accidente ocurrió entre una moto en donde iban dos chicas, domiciliadas en Tercera Sección y un automóvil.

Quienes portaban la motocicleta no llevaban consigo elementos de seguridad por lo que se verificó en el momento que se asistió. Como consecuencia de ello, las lesiones resultaron como traumatismos muy graves, llevando a las jóvenes a ser hospitalizadas.

“Notamos una disminución en el uso de elementos de seguridad”, aseguró el Director, quien seguirá sosteniendo operativos y charlas de capacitación en los establecimientos para continuar el intento de concientización y disminución de accidentes.

Las cámaras de los semáforos ubicados por 9 de Julio y Mitre se encuentran en funcionamiento con un sistema de grabado permanente en un termino de treinta (30) días además de los sensores, instalados hace pocos días.

Este sistema de control captura a conductores que infraccionan, a través de foto multas, siendo después, directamente notificados, según nos comentaba el Director.

Los accidentes registrados, en su mayoría, se dan en zonas de ruta y no tanto en el casco céntrico de la ciudad.

“Por mas que se llene de inspectores la ruta no respetan. Por eso hay que tomar medidas drásticas como secuestra el vehículo. Está en la mente de la persona violar las normas a la hora de conducir y lamentablemente tenemos que ir acostumbrándonos, pero no se puede tolerar más esto a la hora de conducir en la ciudad de Esquina. Se cruzan por cualquier lado, estacionan donde sea, cruzan contramano, es decir, que de algún modo al conducir ya no importa el otro. Si se hace el llamado de atención una o dos veces ya es suficiente, pero siguen siendo sin aprender”.