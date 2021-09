Encaminadas las elecciones municipales del 14 de noviembre, los frentes presentaron sus listas de candidatos, donde Esquina elegirá Intendente, Vice y 6 concejales.

El Frente Juntos Somos el Futuro, tiene como candidato a Intendente a Carlos Oviedo y a vice intendente al Dr. Norberto Fernández Codazzi, quien, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, comentó sobre su candidatura, el espacio al que pertenece y los trabajos que se proyectan para la campaña que está próxima a comenzar.

“Estoy de candidato a vice y estoy para ayudar, brindando de mi persona y mi tiempo. Creo que esto es un reconocimiento importante a nivel político y estoy muy seguro de pode meterme d lleno en la política esquínense como siempre me gustó. Hemos conformado la lista de la mejor manera posible, sobre todo, lo que nos une mucho es la proyección a futuro. Tenemos un montón de propuestas para empezar a formalizar para la gente y vamos a empezar a trabajar para dar forma a esas ideas, creo que va a salir algo muy lindo para Esquina”, afirmó.

“Como muchos saben, tenemos a candidatos del oficialismo y radicales, y ahora se agregó esta tercera línea que es multipartidaria, aunque se inscribió con el nombre del partido Liberal, hay personas que integran la lista sin pertenecer a ningún partido. Hay mucha gente joven y nueva en esto”, agregó.

A su vez, consideró “Creo que esta línea que decidimos abrir, la cual acompaño, va a ser la lista ganadora, no tengo ninguna duda y se irá viendo a medida que transcurra el tiempo. La sociedad está cansada de que siempre haya lo mismo, y nosotros venimos a traer nuevas propuestas y nueva gente con nuevas ideas”.

“Desde el punto de vista personal, los cargos no son importantes. Vengo hablando con Carlos Oviedo desde hace tiempo como así también con distintos candidatos,- menos del oficialismo-, y siempre se hicieron encuestas, se midieron y se habló con gente que está capacitada en el tema, y Carlos siempre fue el que encabezaba esas encuestas de votos, por una razón obvia, el trabajo de campo que el hizo durante estos años se vio reflejado. Que yo acompañe o no es relevante, lo que vamos a hacer es trabajar por reforzar la figura de Carlos y asegurando ser una alternativa buena para Esquina”, indicó y continuó “Lo que yo siempre hice fue dar una apoyatura técnica, jurídica y personal. Carlos es bastante mediador, pero yo soy de una postura más frontal y eso fue lo que a el le motivó. Recibimos muchas presiones políticas tanto acá como en la provincia para que no nos presentemos”.

“Siempre estuvimos firmes, pero creo que los tiempos políticos hay que respetarlos, sobre todo a las autoridades. Era muy importante dejar abierta esa posible negociación porque, lo que uno quiere es lo mejor, ya sea para Esquina, para un equipo o para un movimiento., y hay un error de creer que nosotros presentando esta línea, vamos a debilitar a otras fuerzas, cuando lo que se pretende hacer es sumar, no restar. La gente vota a conciencia. Nosotros hemos trabajado y votado por el gobierno de Gustavo Valdés, así que no somos ajenos a esa política, ni somos contrarios”.

“Somos una opción más, no somos adversarios”, finalizó el candidato Norberto Fernández Codazzi.