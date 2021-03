Tras las medidas que se incrementaron dentro de la fase 3 en Esquina, muchos comercios y locales se ven afectados por la limitación horaria y para algunos hasta con la suspensión de sus actividades, como ocurre con los clubes, gimnasios y otros centros deportivos.

El propietario del gimnasio “Taragui” de Esquina, Norberto Fernández Codazzi, manifestó hace días atrás su descontento por la decisión que tomaron las autoridades locales y rebeló contra estas restricciones que imposibilitan su trabajo y el de muchos colegas, manteniendo abierto su gimnasio para los alumnos.

Con la resolución, Norberto acudió a la justicia para solicitar un Recurso de Amparo, planteando algunos puntos que “vulneran” los derechos al trabajo, tal como lo manifestó en La Mañana de Noticias.

“De los 94 casos activos que registran ninguno tiene vinculación con mi actividad. No hay fundamentación lógica de por qué se debe suspender las actividades deportivas. Esto, entre otras cosas, son las que planteo dentro del escrito de amparo. La Ley de Amparo, este caso da un plazo de 3 días si no hay pruebas a rendirse como ocurre ahora que es más una cuestión de interpretación jurídica donde cuestiono la legitimidad y la validez constitucional que tiene la resolución. El intendente se roba derechos que les están prohibidos, disponer de los derechos individuales de una persona solamente puede hacerse a través del Congreso de la Nación. Todo esto que se hizo es anticonstitucional, por más que lo haga el ejecutivo nacional, provincial o municipal. Se permitió una tolerancia por gran parte de la ciudadanía porque la pandemia fue un temor grande que paralizó a las personas, pero hoy, ya pasó más de un año y contamos con más información, entendemos mejor cómo este virus ataca y no se pueden seguir usando las mismas estrategias violatorias a los derechos personalísimos, esperando que no digamos nada. Lamentablemente las autoridades no tienen una solución acorde. No me quedo otra que acudir a la justicia y esperamos que el poder judicial determine. Si la jueza considera que el ejecutivo tiene que emitir algún tipo de informe se lo requerirá. Si dentro de este plazo de 3 días no se resuelve nada, puedo apelar a una de las cámaras, Mientras tanto no podré abrir el gimnasio, seria incongruente de mi parte, solo voy a esperar” explicó Fernández Codazzi, y finalizó “No estoy peleando con el comité o el intendente, en este caso solo ataco una resolución que considero que me agravia, plasmándolo por escrito y para que la jueza lo resuelva”.