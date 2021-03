Ante el número de casos positivos que se registró en las últimas horas en la localidad de Esquina, como medida las autoridades decidieron volver a fase 3 durante el plazo de 10 días.

El regreso a la fase 3 implica la restricción de varias actividades y la limitación horaria en otra, además de la suspensión de reuniones sociales y fiestas.

Esta suspensión también se da para los gimnasios, clubes y algunas actividades deportivas de equipo.

Pese a la medida establecida por el municipio, el propietario y profesor del gimnasio local “Taragui”, decide continuar trabajando, en el horario limitado de 14:00 a 20:00.

El propietario, Norberto Fernández Codazzi, a través de La Mañana de Noticias comentó al respecto, afirmando que “todavía no fui notificado con los fundamentos que ellos alegan para tomar esa decisión, por otro lado me parece totalmente injusto e incoherente de que seamos los comerciantes los que paguemos las responsabilidades de mas grandes. No es que quiera pelear con ellos, solo quiero trabajar, lo estamos haciendo con ¼ de capacidad. Hay muchas cosas que pagar, cerrar seria hundirnos. Si ellos pasaran a ver, nosotros estamos trabajando con 4 o 5 personas por turno, es una locura querer cerrar en lugares que no son foco de contagio”.

Esta postura expresada por Norberto, se comparte por muchos otros profesores y dueños de gimnasios y clubes que, sostienen que hasta el momento, las actividades se desarrollan bajo el cumplimiento de protocolos que le fueron establecidos anteriormente.

“Creo que hay que buscar otro tipo de soluciones, ya pasó un año y seguimos, esto no va a terminar, me parece que la solución es cerrar negocios, ya se demostró. Muchos sabemos de dónde vienen los contagios, vienen de las fiestas y reuniones sociales, no de un gimnasio. El deporte es salud, me parece que esto es apresurado. Yo no busco promover el contagio ni dañar la salud, solo quiero trabajar, tengo dos chicas que trabajan y debo pagarles, esto no puede ocurrir. Habría que plantear el problema de manera seria, creo que todos los rubros tenemos derecho” agregó Fernández Codazzi asegurando que su gimnasio mantendrá las puertas abiertas para los alumnos.

“Si me quieren cerrar que lo hagan por escrito y con argumentos, yo al otro día voy a presentar en la justicia. Esta medida de cierre es inconstitucional, las medidas de urgencia deben tener un límite, están derogando la Constitución. Esto no se trata de una pelea, solo necesitamos trabajar, tampoco se trata de fomentar el contagio, el virus está instalado y hay que aprender a convivir con él. Se llevó adelante una Fiesta Nacional y me parece que son las autoridades las que deben hacerse cargo, no los comerciantes. Hay que poner un limite o vamos a terminar como Formosa” remarcó, manteniendo firme su postura.