Tras el percance ocurrido entre un hombre de familia y el intendente municipal Benítez el día sábado por inconvenientes al circular en las calles, ambas partes tomaron la decisión de realizar una exposición en sede policial.

El abogado defensor del hombre que inició con una exposición policial, llamado Diego Pereira, es el Dr. Norberto Fernández Codazzi, quien a través de La Mañana de Noticias comentó más sobre la causa que generó polémica a nivel local.

“El día sábado mi cliente Diego Pereira, se dirigía junto a su familia a la Plaza Pecio cuando de repente se les aparece la camioneta que casi los atropella, la misma se detiene y empieza hacerle ademanes con la mano, en ese momento mi cliente se da cuenta que el conductor del vehículo era el intendente. Después de eso, Diego hace unas publicaciones expresando lo que les pasó y haciendo una valoración personal de cómo lo encontraba, porque según Diego, la maniobra y la velocidad en la que venía la camioneta no era de una persona que se encontraba en todos sus cabales. Después de eso, aparentemente se motivó el enojo de Hugo Benítez y lo interceptó a unas cuadras en donde mi cliente iba a llevar a uno de sus hijos. Según mi cliente ahí empieza la discusión, incluso Diego lo invita a bajarse de la camioneta insinuando discutir, mientras que el intendente le dice que todo se va arreglar en la comisaría y que él era la máxima autoridad, aunque ahora lo esté negando”.

Asimismo dijo “Ambos terminan en la policía. El intendente hizo su descargo y Diego también, el quería que se terminara todo ahí, no tiene nada en contra ni mucho menos es una persecución política como el intendente manifestó. El hecho se trata de que casi se lleva por delante a una familia, no de una campaña política como él cree”.

“La culpabilidad que hecha el intendente a mi cliente es por el posteo, pero no negó que ocurrió el hecho. Acá no hay un delito pero hay un trato indigno hacia un ciudadano y abuso de autoridad, porque fue él (Hugo) quien lo llevó hasta la instancia de la comisaria. El intendente miente al decir que es humilde porque al llegar hasta la sede policial, vimos casi diez funcionarios que lo acompañaban como si fuera un despliegue de poder, fue un despliegue barato. Con mi cliente hablamos de lo que ocurrió en las redes” indicó el abogado y continuó “Si vamos al lado legal, Diego podría accionar por daño moral y el trato indigno que sufrió por parte de Hugo Benítez, aunque mi cliente ya no quiere seguir con esto y entiendo su postura. Vamos a accionar de acuerdo a lo que mi cliente decida. A mí me gustaría que esto terminara en un ámbito legal para que se viera el mal accionar, pongan el nombre que quieran, pero Hugo Benítez actuó mal, erróneo y con falta de respeto. Ni siquiera saluda. La policía se comportó perfectamente, no se prestó al juego de las presiones políticas. A mi cliente no le interesan las cuestiones políticas, en un momento él estuvo temblando, lo que quiere es tranquilidad. Fue el mismo intendente el que provocó todo esto”.-