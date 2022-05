El móvil de “La Mañana de Noticias”, entrevistó al Abogado Norberto Fernández Codazzi, quien está defendiendo a Santiago Baibiene, luego de la denuncia penal radicada contra su hermana, por tentativa de homicidio.

– Norberto, ¿Qué nos puede decir respecto de este caso?, sabemos que está defendiendo a Santiago Baibiene.

– Así es, el hecho que desencadenó esta denuncia, ocurrió el viernes 20 de mayo, donde mi cliente fue víctima de agresiones físicas, primero verbales y después fue atacado, en un principio con un martillo. No le alcanzó a pegar, por suerte, el pudo esquivar el golpe y luego si, recibió el impacto en la cara con un palo de escoba.

No le rompió la nariz de casualidad, pero estaba muy lastimado, todo ensangrentado. Cuando él me llama, cerca del mediodía, le dije que no se lave, que vaya directamente a la Policía, para que lo vea un médico policial. Yo me desocupé y nos encontramos para radicar la denuncia.

Ahí fue donde nos atendió el oficial a cargo de la Comisaría Primera y Santiago pudo exponer los hechos que habían sucedido y en donde se realizó la denuncia penal contra la hermana de él.

– Usted dijo que se radico la denuncia penal, ¿Por qué motivo?

– Por las agresiones, pero en realidad la calificación legal le corresponde al fiscal después. Uno cuando denuncia, siempre le aconsejo a mis clientes, que tienen que denunciar el hecho, en este caso, por ejemplo, que atentó contra su vida con un martillo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que si te pegó un martillazo en la cabeza, es porque está atentando contra tu vida. Por suerte no se dio eso, pero sí manifestó lo que se puso en la denuncia es verídico, relatado por mi cliente.

Uno se da cuenta cuando está en este ambiente, si su cliente miente o dice la verdad. Santiago estaba muy asustado, muy nervioso, tuve que tratar de calmarlo, lo frenamos varias veces con el oficial, para que él pueda ordenar sus ideas. Esto es una conducta típica de cuando uno es víctima y que se desespera por querer contar todo de una sola vez, mezclándose los datos.

Con esto quiero decir, que me hice cargo de representarlo, porque hay muchos casos donde hay hombres como él, que sufren maltratos, en este caso una agresión física que le provocó lesiones leves, dijo el médico policial, pero no dejan de ser importantes, porque no termina solamente en las lesiones. Él está muy asustado, está muy preocupado por su integridad física y tiene miedo, esa es la verdad.

– ¿Su cliente teme por su vida?

– Así es, hoy tuvimos una audiencia en el Juzgado de Familia, y él manifestó otra vez esto, que tenía miedo, porque su hermana dijo que siempre hizo abuso de poder, prepotencia, no solamente hacia él, sino a los otros integrantes de su familia. Tiene la misma llave del domicilio, que es de su familia, donde él vive y la denunciada, Romina, tiene su estudio jurídico en ese lugar y él tiene miedo.

Lo único que podemos hacer es no anticiparnos a los hechos, para eso están los fiscales y si el fiscal considera que las circunstancias ameritan a imponer una medida para salvaguardar su integridad, lo tiene que hacer el fiscal. Nosotros se los pedimos ese día en la Comisaría y estamos esperando respuestas.

Hay que saber esperar y ser cautos. Yo no puedo obligar al poder judicial que actúe de una u otra manera, porque son diligencias que tiene coordinarlas en este caso el fiscal.

Quería aclarar, que en el Tribunal de Familia, una jueza había dispuesto una restricción, pero para los dos, o sea como un cese al fuego, para poner paños fríos hasta que esto se dilucide.

Para mí no hay mucho que discutir. Todos los esquinenses que han visto los videos o escucharon los audios que se viralizaron el fin de semana, se ve claramente donde la denunciada lo ataca con un palo, y eso fue solamente una cuarta parte de lo que pasó ese día, porque entre ese hecho él no pudo firmar todo. Filmó lo que pudo, porque no paraba de agredirlo.

Como se le dijo a mi cliente en el Juzgado, tenemos que llevar todo esos videos al expediente.

– La denuncia es muy grave porque es por tentativa de homicidio. Hacíamos una nota a una funcionaria hace unas semanas y yo he recibido varias críticas, que me han catalogado como un violento, porque decía que la violencia de género es del hombre hacia la mujer, pero hay también casos como este, donde la violencia es de la mujer hacia el hombre, pero no se mide con la misma vara.

– Quisiera hacer una aclaración. Una cuestión es cuando una mujer es agredida y hay una ley de protección integral, sobre violencia física, moral, económica o de toda índole contra la mujer. Ahora bien, también en nuestro nuevo Código Procesal de Niñez, Familia y Adolescencia, en el Artículo 690, detalla el procedimiento que se debe llevar adelante para casos de violencia de género y de familia.

En la violencia de familia entrarían los ataques hacia los hombres, no es solamente contra las mujeres. Eso es del punto de vista legal, para que la gente entienda.

Una persona de sexo masculino, mayor de edad, puede denunciar el ataque de una mujer. Así puede y debe hacerlo, para que la justicia actúe como en este caso.

El pensamiento feminista, tanto como el pensamiento machista, está radicado hace muchos años y desde los distintos aspectos jurídicos, considero yo, que la Jueza tiene un criterio muy amplio y va a presentar las pruebas que sean necesarias y que la conduzcan a la verdad de los hechos. Yo no soy ajeno a lo que la gente piensa, es muy difícil para un hombre denunciar un hecho de violencia.

– Es lo que esta funcionaria me decía. Es muy vergonzoso para un hombre hacer una denuncia de este tipo.

De todas formas, la violencia, tanto del hombre hacia la mujer o al revés, está mal. ¿Qué pasaría si este caso sería al revés? Hoy su defendido estaría preso.

– Así es, y con varios meses adentro y con una condena social enorme, porque prácticamente sería un asesino. Ese modelo de pensamiento que está en la sociedad, debemos tratar de erradicar, porque no está bien ni para uno, ni para otro. Yo soy objetivo, en este caso solamente me limito a ser el acompañamiento legal de mi cliente. Él tiene la libertad de expresar todo lo que siente y todo lo que sufrió durante estos años, en lo cual yo no me puedo meter. Yo simplemente hago el acompañamiento, no juzgo, para eso está la Jueza.