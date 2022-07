Comunicacion telefónica con el Sr Codazzi abogado de la joven que aparentemente, podemos decir, sufrió violencia familiar. La joven embarazada rompe bolsa y es trasladada de urgencia al hospital de la capital correntina, donde da a luz a mellizos y lamentablemente en el día de ayer aparentemente habría fallecido uno de ellos.

«Yo en realidad soy abogado de la abuela, la señora Fernández, el domicilio es la casa materna de esa familia, en donde mi cliente vive hace más de 30 años, donde obviamente mi cliente tuvo su marido, tuvieron hijos, luego se separaron, los hijos fueron creciendo y se fue dándole a cada uno de ellos un lugar de casa en el fondo del patio, así se construyeron varias viviendas. He aquí que los hijos le compran mediante boleto de compraventa, su parte al padre, que ya no está viviendo allí por la separación por este motivo ellos se atribuyen la propiedad, para que se entienda el conflicto, entonces los hijos quieren que la madre se vaya de la propiedad aduciendo que ellos tienen un mayor derecho porque se lo compraron al padre mediante un boleto de compra venta, nada más, pero compraron la parte del padre, la mitad, como ustedes saben le corresponde en este caso a la señora que también participo en la compra y la construcción de esta vivienda materna».

Yo como abogado de la señora Fernandez he presentado una partición en el juzgado, una división y está en trámite. No obstante eso, ha comenzado a haber conflictos entre los hijos, entre las nueras, todo hacia mi cliente que es una mujer sola, que vive en la casa y no molesta a nadie, pero estos hijos con sus parejas la atosigan constantemente, a raíz de eso hemos tenido varias intervenciones del juzgado, varias mediaciones, esta familia son de apellido Juani, nunca respetan las decisiones de las medicaciones ni de restricciones y siempre con actos violentos.

Hasta lo que paso ahora, que una de las parejas de uno de sus hijos agredió físicamente a mi clienta, la golpeo la tiro en el piso, estaba toda ensangrentada. La policía se presentó en el lugar y detuvo a uno de los agresores, pero en ese ínterin el agresor ingresa al domicilio de mi clienta, donde estaba la chica embarazada y dos menores más, porque se había quedado a cuidar la casa mientras mi clienta se dirigía a la policía, entran con una masa a las patadas, rompen vidrios, fue un desastre de agresión y de golpes, hasta que logran ingresara la vivienda, y ahí la chica embaraza trata de detenerlos muy asustada, empieza a forcejear con él, el agresor ejerció violencia física contra ella y contra la otra nena también, no lo podían parar, volteo la mesa, rompió los vidrios, hizo un desastre adentro del domicilio esta todo comprobado en las fotos agregadas también en la denuncia. En ese trayecto que el agresor seguía rompiendo todo y la embarazada trataba de detenerlo, llega la policía y lo agarra infraganti, por supuesto que lo detienen y lo llevan detenido, a la noche sale en libertad supuestamente por orden de la fiscalía.

Cuando vuelve la calma digamos y mi clienta trata de empezar a limpiar la casa, la chica embarazada se empieza a descomponer, empieza con dolores, le dolía la panza, no sabía que le pasaba, y es ahí cuando la llevan al hospital local y ahí inmediatamente los médicos que la atendieron dijeron que era un caso grave y urgente había que llevarla en ambulancia para Corrientes».

-¿La joven embarazada con la señora Fernandaz es nieta de la señora?-

«Si, esi es. Ella es la nieta. Tan solo desde hace unos días la tuvieron que intervenir, nacieron los mellizos y lamentablemente, producto de lo sucedido, uno ya falleció».

-¿Por este hecho, no hay ninguna persona detenida?

-«Aún no. Uno no puede creer todo lo que un hijo le puede hacer a una madre que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero en este caso se puede ver la inoperancia del Estado, lamentablemente fallaron ante todo, y hoy es una realidad que era evitable. Eso es lo que más me duele, este niño».

-¿Y esto ya fue incorporado en la justicia el fallecimiento del bebé?

-«No, porque la denunciante que es mi cliente todavía continúa en el hospital».