NO Saben Pedir, NO saben Gestionar o NO le quieren dar? Qué lugar ocupa el radicalismo esquinense dentro de ECO

Se cerraron las alianzas de cara a lo que serán las elecciones provinciales del 2 de junio, donde ECO (Encuentro por Corrientes) logró reunir 25 partidos, mucho de los cuales no estaban en el actual esquema provincial, y se deja vislumbrar que estarían ocupando lugares en la grilla de legisladores , y donde no aparecerían ningún dirigente político de la UCR de la localidad de Esquina, comité que desde hace varios años no logra colocar ningún legislador provincial u ocupar alguna cartera importante dentro del gobierno de la provincia, situación que llama la atención a propios y extraños .

La realidad indica que el radicalismo de Esquina, no tiene peso dentro del actual gobierno de ECO, teniendo en cuenta que es una de las pocas ciudades que no logra colocar desde hace mucho tiempo legisladores en lugares salibles dentro de las grillas, ni ocupar algún cargo importante dentro del ejecutivo provincial, cosas que si logran otras localidades, algunas más pequeñas y con menos votos que nuestra ciudad, como así también existen espacios políticos nuevos que lo obtienen más beneficios que el propio radicalismo esquinense.

La pregunta del millón es que pasó que nunca llegó la tan anunciada “Casa Verde”, algo que si logró la vecina ciudad de Goya, localidad que año tras año y elecciones tras elecciones logra colocar legisladores provinciales, ocupar cargos importantes dentro del ejecutivo provincial, recibir obras gigantescas para dicha comunidad, que le posibilita seguir creciendo, algo que nuestra localidad no puede obtener con el correr del tiempo que transcurrimos.

Se podrá decir que la dirigencia local del radicalismo no sabe gestionar, pedir, o no quieren darle el lugar que tendría que tener dicho partido dentro del esquema del gobierno provincial, después de una poco más de un año de gestión del gobernador Valdés, la dirigencia local no logra posicionarse dentro de dicho esquema, ni ocupar cargos algunos en el ejecutivo provincial, como así también cumplir con algunas gestiones iniciadas el año pasado con conocimiento del actual gobernador, dejando en evidencia la falta de gestión o de preocupación para lograr este objetivo, y mostrando que solo les preocupa su faz personal, dejando de lado las necesidades de esas personas que en su momento se pusieron al frente para defender los fuertes ataques de la oposición, y hoy fueron olvidados y dejados a la deriva a la suerte de la vida.