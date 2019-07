Nino Piaggio, sobre la disputa con el presidente de la Asociación: “nunca estuve involucrado en algo así. Me siento avergonzado e incomodo”

El viernes 5 se llevo adelante una fecha del torneo local de básquet entre Sportiva y Berón de Astrada. Finalizado el encuentro deportivo hubo una disputa entre el Presidente de la Asociación Esquinense de Básquet y el entrenador de la Sociedad Sportiva Esquinense.

Para aclarar y conocer mejor sobre esto, tuvimos una comunicación con uno de los protagonistas de dicho malentendido que se viralizó por redes sociales, el entrenador Servando Nino Piaggio.

La situación fue “realmente inesperada” comenzó diciendo el entrenador, que luego del encuentro entre los clubes había sido increpado por el presidente de la Asociación, Eduardo Schweizer quien luego, fue ayudado por sus hijos que también agredieron al entrenador y habría renunciado luego de lo ocurrido.

“Los tome del brazo y los corrí un poco. Hubieron agresiones verbales e intentos de agresión física”, comentaba S. Piaggio.

El problema, por suposición del entrenador, habría surgido por algunos reclamos que realizo durante el partido, “pero no habían sido referidos a nadie, menos a él, porque no había hablado con él y ni siquiera me lo cruce. Son situaciones de juego que solucionarían con un técnico y, de última, si el juez cree que falte el respeto haría una expulsión pero no creo que sea motivo para que un presidente venga a increpar”, manifestó, expresando que todo ello fue inesperado y continúa sorprendido, agregando que “los chicos no tenían nada que ver. No sé porqué se metieron”.

La inconclusión de lo ocurrido sigue estando por el momento, siendo hasta el mismo S. Piaggio que aseguró no entender los motivos, ya que la relación que compartía con E. Schweizer era medianamente buena.

“Voy a reconocer que me siento mal e incómodo. Pero no pudo hacerme cargo de una renuncia. Equivocarnos podemos hacerlo todos, pero yo no pretendo que se vaya”.

La renuncia del dirigente, para ser válida, debe ser presentada por nota en la próxima reunión de la Asociación.

Todavía la situación no logra esclarecerse y, próximamente se reunirían para resolverlo, según nos decía S. Nino Piaggio, finalizando con que “nunca estuve involucrado en algo así. Me siento avergonzado e incomodo. Pido disculpas a toda la gente que estuvo presente”.-