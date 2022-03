Hablamos con Nicolás Ringa, de la App CLICK!, quien en los estudios de “Mañana de Noticias” nos habló de la nueva actualización que van a lanzar el día viernes.

– Nicolás, Explícanos en qué consiste esta nueva actualización de CLICK!.

– Bueno, CLICK! nace como una guía comercial, por un inconveniente que tuve en mi casa. Yo soy santafesino pero bien Bella vista, Corrientes y al ser nuevo en la ciudad, tenía que colocar un televisor y no sabía cómo hacerlo.

Luego pensé “¿Cómo no va haber una aplicación donde no estén todos los comercios y profesionales de la ciudad?” y ahí se me ocurrió la guía.

Hoy estamos trabajando dos provincias, por ahora Corrientes y Santa Fe, pero próximamente va haber CLICK! en Entre Ríos.

Ahora se viene la nueva actualización, que va a ser algo mucho más lindo, más práctico para la gente, para el usuario y para todos los comerciantes. Vas a poder comprar todo lo que necesites desde la aplicación.

Por ejemplo, vamos a comenzar con 15 rubros; flores comestibles, etc. Vos de tu casa vas a poder comprar a la carnicería, a la pollería, la verdulería, el helado, la dietética. Todo esto lo voy armando en base a experiencias personales.

Mi esposa y yo trabajamos los dos y llegamos tarde a hacer las compras. Ella me dijo “¿Cómo no armas una actualización para que puedas comprar de la de la aplicación?

Este viernes 25 hacemos la inauguración de una actualización: Vas a tener a la vista todos los productos que los comercios tienen a la venta. Todas las frutas y las verduras qué tengan en el día, vas a poder ir sumando y te va decir el total, y una moto de la empresa va a buscar el productos y en 15 minutos aproximadamente lo vas a tener en tu domicilio, sin la necesidad de salir.

Aparte de eso, el envío es completamente gratis. Vamos a arrancar con 15 rubros, más de 50 comercios y a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir habilitando más rubros.

No tenés que salir de tu casa, ni hacer fila, ni esperar. Es la actualización que se viene. El buen trato hacia la gente va a ser uno de los requisitos que para las personas que van a trabajar en delivery y la rapidez.

Vamos a arrancar con un horario estándar de 9 de la mañana a 12 de la noche, comprando en los comercios que estén abiertos. La aplicación te avisa si los negocios están abiertos.

– ¿Cómo hace la gente para bajar esta aplicación?

– En el Play Store está como “click guía” y es muy fácil de utilizar.