Nicolás Galarza personal administrativo del citado nosocomio habló de la situación del hospital. Dijo: “A las 7 de la mañana, al horario de entrada nos reunimos 18 del total de 21 que estuvimos de acuerdo. Decidimos hacer un quite de colaboración, salimos de la asamblea a avisarle a la gente que estaba afuera. La gente nos entendió. Los médicos iban a atender normalmente pero nosotros personal administrativo no íbamos a trabajar”.

“A las nueve llegó el Director, se reunió con el Dr. Valle y la Dra. Pellegrini y nos pidió que redactáramos una nota para solicitar una reunión con él. El fondo de la cuestión eran varios puntos. Estamos pidiendo se nos pague el arancelamiento del hospital. Que se nos abone el plus que nos deben porque una vez que cambió la gestión no la cobramos más. A fin de año se nos quiso dar un plus de 100 pesos. Lo rechazamos en disconformidad. De ahí no se pagó más”.

“El segundo punto es que ahora hay personas nuevas en el hospital. Hoy recién nos dijo que están nombradas por el Ministerio. El tema es nos vinieron a dar órdenes y no sabíamos quienes eran y empezaron a tratar mal a nuestro compañeros. En su momento ya vino una psicóloga, no nos dijo quien era y nos hizo atender. Hizo alrededor de cinco planillas; había sido que no era psicóloga. Se le hizo juicio al hospital. Hay compañeros que tuvieron que ir a declarar al juzgado”.

“Nosotros somos personal de hace muchos años y el trato de algunos médicos sobre nosotros. Hoy un Dra. Nos dijo que nos pongamos a trabajar y consideramos una falta de respeto. Cuando ellos hicieron el paro porque no les gustaron las medidas del Dr. Rima, ninguno de nosotros puso piedras. Le hacíamos entender a la gente de lo que pasaba”.

“Esa señora que vino de Corrientes, de apellido Sandoval es Coordinadora administrativa. Eso queremos que se aclare. Nunca pasó esto. Nosotros sabemos cómo se trabaja en el hospital. Ahora esperamos una respuesta del Director”.