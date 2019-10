De cara a las elecciones generales de este 27 de octubre, muchos candidatos a concejales continúan abocados en los últimos días de campaña con recorridos en distintos puntos de la localidad y difundiendo sobre sus ideas y propuestas en los distintos medios.

El candidato Nicolás Davicino, en primer término, del espacio INICIATIVA VECINAL ESQUINENSE, Lista 254, habló en el programa “La Mañana de Noticias” sobre su candidatura y la postura desde el frente que compone, sosteniendo su adhesión a los reclamos por “la falta de sensibilidad social” por parte de algunos dirigentes políticos.

Además, comentó que le parece innecesario tratar cuestiones salariales y especular solo los plazos de las elecciones intentando direccionar los votos, dejando de lado las verdaderas problemáticas de la gente y que “con esto estamos atrasando años la política. Hay que mirar un poco más hacia adelante y comenzar a construir una política moderna en la cual se ponga en cuestión la honorabilidad del cuerpo legislativo”.

Como candidato integrante de la Lista 254, Nicolás Davicino, acompañado de los candidatos Lucia Alejandra Gek y Roberto “Tito” Vallejos, manifestó que “más allá de la decisión que la ciudadanía tome, lo que pido es que voten por convicción. Con el sistema clientelar político de los últimos años en la provincia, en estos días antes de las elecciones, van a salir a entregar cosas como colchones, bolsas, dinero o hasta van a ir a buscarte en remis para poder sacarte de esas calles que ellos mismos no te arreglan durante todo el año, y ahora resulta que si van y recorren porque solo faltan pocas semanas para la elección. La gente está cansada de eso. El canal de expresión de los vecinos de Esquina no debe resignarse a la participación. Independientemente de que decidan acompañarme o no, tienen que salir e involucrarse, y si sienten que no están representados por ninguna propuesta, salgan y constituyan sus uniones vecinales o comisiones, o hasta frentes electorales. La gente tiene que salir y no resignarse a quedarse en su casa”, y citó “Cuando los honestos nos quedamos en casa, nos gobiernan los corruptos”.

Así también, señaló que debe darse espacios de más relevancia y responsabilidad a los jóvenes y que no “estén los mismos de siempre”.

“La política no es salir 2 o 3 días antes de un comicio electoral a cambiarte bolsas por votos. Eso nos quieren vender como política, pero no. La política es el canal de expresión para muchos que no han tenido las oportunidades que otros si y encuentran la posibilidad de expresar su voz, su voto, su punta de visita. Estoy involucrado en la política porque tuve la oportunidad de tener un techo, un plato de comida, un sistema educacional, entonces creo que tengo cierta responsabilidad de salir luchar y representar a aquellos que no han tenido las mismas oportunidades, y generar las mismas para ellos”.-