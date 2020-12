Desde el grupo feminista activo de Esquina, “Neike Chamigas”, Natalia Núñez, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para hablar sobre las actividades que vienen realizando en pos de la igualdad de género.

A inicios de dialogo, Natalia comentaba que “somos un grupo que se divide en dos, por un lado, somos un grupo reducido de 10 personas que se mantiene activo todos los días y por el otro, somos un grupo de más de 100 miembros que se creó el 8 de marzo, reunidos en la plaza. Nuestra mirada, desde el grupo activo, está puesta en los derechos y en la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Constantemente estamos aprendiendo sobre la perspectiva de género para combatir lo que es la violencia de género, la idea es que, en cada ámbito en el que una mujer trabaja, estudia, entrena y circula diariamente este presente la perspectiva de género, que es lo que trata la “Ley Micaela”. Vamos construyendo de a poco y en silencio, ya que no podemos manifestarnos constantemente. Estamos acompañando a mujeres que pasan por situaciones de violencia, conteniendo en primera instancia, conocemos el caso, acompañamos la decisión de la víctima y denunciamos. Trabajamos en conjunto con la Dirección de Salud de la Municipalidad que tiene profesionales en el tema” y continuó “hoy nos toca lo que es la Ley del Aborto, proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández. Este proyecto consiste en despenalizar el aborto, pudiendo realizarse hasta las 14 semanas, una vez presentada la persona gestante ante los médicos, no necesita ninguna causal y los médicos tienen un plazo de 10 días para contestar cual es el tratamiento que se debe tomar o derivar el caso a un colega si eso va en contra de sus convicciones”.

Asimismo, durante la entrevista, Natalia Núñez sostuvo que la Educación Sexual Integral (ESI) debe ser dada en todos los establecimientos educativos, brindando los conocimientos reales y necesarios para los niños y jóvenes.

En la misma línea, expresó “muchas mujeres son juzgadas por su decisión de no ser madres. Hay muchas que no desean ser madres y no por eso deberían dejar de tener relaciones y hay métodos anticonceptivos que fallan y hay que escuchar también la postura del padre. Todos conocemos a alguien que por alguna situación paso por un aborto, quien lo niegue es hipócrita. Hay personas que no pueden pagarlo y se hacen abortos clandestinos poniendo en riesgo su salud. Esto es una deuda del Estado. Con esta ley también dejamos de juzgar la vida de cada persona. Una vez que se apruebe la ley, el profesional de salud que atienda en el momento, podría asesorar mejor a la paciente, falta información, y de eso trata la Ley Micaela”.

Otro de los puntos planteados fue la maternidad en menores, causadas por abusos o relaciones forzadas.

“Necesitamos leyes que puedan traspasar las puertas de casas en donde pasan esas cosas e implementarlas bien para evitarlo, aunque no son muchos los tutores que lo permiten, la idea es enseñarles y ayudar a las niñas con la información. Eso es también una responsabilidad política, un 90% de políticos votan a convicción personal y eso no está bien” dijo al respecto mencionó que mientras tanto dure el proceso, se trabaja con grupo de socorristas, capacitadas y preparadas por profesionales de Buenos Aires.

“Esto es algo nuevo para Esquina, pero en las ciudades grandes viene desde hace años. Lo que vemos todos los días en las redes sociales es algo que muchos ignoran. Hay mujeres que viven en la violencia y por miedo no toman la decisión de denunciar y buscar la solución, por eso nosotras acompañamos y asesoramos. Hay abusos constantes hacia la mujer victimizada, juzgada, prejuzgadas. Estamos luchando por esos derechos, haciendo que la responsabilidad de la salud sea para el estado y los políticos, hacia la sociedad y la población en la que no todos pensamos igual” finalizaba, a través de La Mañana de Noticias.