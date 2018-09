Natalia Aguirre: “Estamos muy molestos y decepcionados en el ámbito de la política”.

Natalia Aguirre, tutora de su hermana, una de las que se inscribieron para la Escuela de Policía. En contacto con TN Esquina dijo: “Estamos muy molestos y decepcionados en el ámbito de la política, pero esta vez excedió los limites, se manejaron con tanta impunidad que eso es lo que molesta. Yo soy una simple tutora porque mi hermana fue la que se inscribió en el curso de policía, no tenemos mamá, no tenemos papá y yo me hice cargo de mis hermanos más chicos. Yo soy la tutora de ella y me siento afectada, me siento indignada por lo que está pasando. Así como ella que está esperando por un futuro, para ser alguien, hay otros chicos detrás de ella. Son Doce en total los que quedaron afuera de aquí de Libertador. Directamente ni figuraron en la lista”.

“Ellos fueron a inscribirse a Goya y les cae la notificación, a los 10 días, de que pasaron a la instancia de Corrientes. En Corrientes rindieron el psicológico y la entrevista y de allí quedamos esperando hasta el día de la fecha que le llamen. De acá se fueron 22 y quedaron doce seleccionados. Ahora comenzó a circular la lista de los aspirantes que tienen que integrarse (hoy) lunes. Llega la lista aquí a Libertador y ninguno de los doce chicos está en la lista. Hay un chico que rebotó de la instancia de Goya y vino nombrado para ir al curso de Corrientes. Rindió en Goya y salió mal, no hizo la segunda instancia de Corrientes y resulta que el único de Libertador que viene nombrado para presentarse en el curso”.

“Es la lista oficial. Hablamos con distintos políticos. Cada uno tiene un palenque para rascarse si pasa algo, pero este chico no aprobó la primera instancia. Todo el mundo tiene una palanca, pero tampoco tan alevosamente. Todos tenemos a alguien, pero no se hace esto de esta manera. El chico que quedó es el hijo del Sr. Santa Cruz. Yo no tengo nada contra el chico, pero todos saben que en ahijado del radicalismo aquí en Libertador. Se manejó todo de una manera tan turbia, que para mí eso no es legal lo que está pasando porque el chico no pasó la instancia y sin embargo es el único que está en lista de los convocados. Santa Cruz está muy del riñón de la diputada Mancini y seguramente por ese lado debe venir la mano. La verdad que yo no estoy tan interiorizada de la situación”.

“Nosotros no tenemos nada, no nos dio nadie nada, nosotros hicimos el sacrificio, sacamos del bolsillo de cada uno y fueron diez días que tuvimos que sacar de donde no teníamos para que los chicos se hagan los estudios. Fue un viaje a Corrientes de un día entero, lo tuvieron allí parados sin darle nada. A mi hermana le hicieron la entrevista a las cuatro de la tarde, fue la última. Llegaron acá a las doce de la noche”.