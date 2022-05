El móvil de “La Mañana de Noticias” estuvo entrevistando a la joven Nancy Martínez, de 18 años de edad, quien nos contó su historia de vida, haciéndose cargo de sus dos hermanos discapacitados.

– Nancy, queríamos conocer tu historia. Estuvimos en ANSES y nos enteramos que es una chica que se hizo responsable de sus hermanos.

Nos parece importante hablar con ella y dar a conocer su caso acá en el programa. Hace 5 años que falleció su madre y ella se tuvo que hacer cargo de sus hermanos. ¿Cómo se conforma tu familia?

– En este momento, mi familia son mi hermana de 16 años, mi hermanito de 13 y yo.

– ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento?

– Mi hermano más chico tiene un problema de discapacidad y además es epiléptico. Vive conmigo hace dos semanas y media, ya que anteriormente vivía con mi abuela que falleció hace un mes y el día anterior a que falleciera, lo llevó el papá.

Luego surgieron varios problemas, mi hermano dejó de caminar, quedó en sillas de ruedas y cuando me habló su madrastra, me dijo que no comía, que estaba hinchado y que dormía todo el día.

Le dije que me alistara un dinero para llevarlo al hospital y lo llevamos de emergencia y me dijeron que estaba deshidratado y que extrañaba mucho a su familia.

– Lo que estamos escuchando es algo increíble. Vos tenés 18 años, sos mayor de edad, te hiciste cargo de tu hermana de 16 y de tu hermano de 13. ¿En qué barrio viven?

– Barrio primera sección, ejido, detrás de barrio Itatí.

– Estabas contando todo lo que ha pasado trágicamente, con la pérdida de tu mamá hace 5 años, la pérdida de tu abuela hace menos de un mes.

Vos te hiciste cargo de todos tus hermanos que son menores.

– Si, mi hermana también es discapacitada un 60%, pero ella puede manejarse sola.

– ¿Cuál es el inconveniente que has tenido en los trámites que fuiste a realizar a ANSES?

– Yo fui por la asignación que cobraba mi mamá. Yo había perdido el día después que falleció y nadie hizo el reclamo sobre eso y ahora, que necesito para ayudar a mis hermanos, para que por lo menos tengan una cama o un colchón aparte, porque yo duermo en la cama y mis dos hermanos duermen juntos.

– Te pregunto, ¿Qué sueldo están percibiendo en tu casa?

– Solamente la pensión de discapacidad de mi hermano, que la recuperamos hace muy poco.

– ¿Han ido personas del gobierno municipal a visitarte, algún asistente social?

– No, no. En todo este tiempo no ha ido ninguna persona, ni en los cincos años que hace que falleció mi mamá, que yo era menor de edad, hasta ahora que estoy a cargo de mis dos hermanas, no fue nadie.

– ¿Quién más vive en el domicilio?

– Solo yo y mis dos hermanos. Estoy en séptimo año de la escuela técnica, a punto de recibirme.

– O sea que te das tiempo para todo, ¿Aún para estudiar?

– Es increíble que no haya ido acción social o algún asistente social a tu domicilio.

– Cuando tengo que salir a hacer algún trámite, queda un amigo con mis hermanos o si tengo que ir a la escuela.

– Para la gente que no conoce, detrás del barrio Itatí, es uno de los barrios más carenciados que hay aquí en Esquina y que no haya ido gente de desarrollo social es increíble.

– Hicimos el trámite para cobrar este refuerzo.

– Me gustaría que nos digas que están necesitando, porque hay personas muy solidarias que nos están escuchando y que pueden ayudarte. Aparte de una cama y un colchón que están necesitando tus hermanos para dormir.

– Serían pañales para adultos, porque mi hermano usa pañales. Medicamento y un poco de alimento.

– ¿Tu hermano estaba deshidratado y desnutrido cuando volvió a estar con vos?

– Así es.

– ¿Ustedes asisten a algún comedor comunitario o una copa de leche?

– No, no. Nosotros no vamos a ninguno.

– Si tenés algún teléfono de contacto que nos puedas brindar, para que la gente se pueda contactar con vos y de esa manera ayudarte directamente.

– Mi número es 3777807106

– Nancy, déjame felicitarte, porque te pusiste al hombro a tu familia y por otro lado estudias, estás terminando la secundaria en la escuela técnica.

Vamos a hacer lo posible para poder ayudarte.