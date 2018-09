Nahuel Moreira: Un altercado entre un Remisero y agentes de tránsito frente al Hospital

El Remisero Nahuel Moreira tuvo un percance un poco agresivo con inspectores. En contacto con TN Esquina dijo: “Salí a hacer un viaje de las cinco a las seis de la mañana, cuando vuelvo dejo la mitad del auto en la vereda y la mitad en la calle, que lo reconozco, no está bien. Esto ocurrió bien frente al Hospital por la puerta principal por Antártida Argentina”.

Ingreso a mi casa y al salir encuentro que dos agentes de tránsito tomando fotos de mi auto. Me insulta la chica, yo la vuelvo a insultar. Allí por reflejo veo que viene corriendo un muchacho que yo ni sabía que el novio o marido, no sé. Me patea la puerta del auto y tengo testigos de eso, me abolla todo, hasta la marca del borcego, me quiso apretar contra la puerta y ahí yo lo corro hasta frente del hospital, le pego una patada, se levanta y se pone detrás de la chica”.

“Me fui a hacer mis viajes y cuando vuelvo, ya había otros dos nuevos agentes de tránsito. Se acercan a mi domicilio, hablan conmigo con muy buena onda. Me dijeron que vaya a la Dirección y hable con el jefe. Voy y me atiende un pelado petiso y me insultó. Una hora después yo voy a la escuela 620 que mis hijos tenían una caminata. Otros agentes me dijeron que vea al jefe que estaba allí para que eso no quede así”.

“Me acerco amablemente a mostrarle las fotos al Jefe y me pone su cara en mi cara en forma soberbia, amenazándome, diciendo: “Déjame de romper las pelotas porque te voy a c… a trompadas”. Estos son los funcionarios que tenemos. Me entero que el que me atendió en la oficina es de apellido González quien me dijo que si yo denunciaba no la iba a pasar bien”.

“Después de esto hice todas las denuncias correspondiente. Está en la policía, está todo declarado. Sé que el inspector fue y dijo en la policía que él nunca me pateó la puerta, que el que lo había hecho era yo. Me quiso hacer una denuncia en que yo le rompí la moto y tengo testigos de que yo estaba haciendo un viaje a esa hora. Supuestamente la moto se la rompieron en la puerta de la comisaría. Yo lo único que quiero es que me paguen el arreglo de la puerta. Me sale dos mil pesos el arreglo de la puerta”.