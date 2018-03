Municipalidad de Esquina: Marcelo Cabral, Gremio CITEMEC; “presentaremos una denuncias por retención indebida de los haberes”

Marcelo Cabral, referente del Gremio CITEMEC tomó contacto con TN Esquina para explicar los descuentos que sufrieron algunos trabajadores. Dijo: “Estuvimos reunidos con el Intendente, nos juntamos todos con los del otro gremio. Nos descontaron el presentismo porque no vinimos una noche de corso que era el viernes y no nos correspondía el turno, estaba el turno que era de esa noche. No hay ninguna falta en nuestra planilla mensual, ni semanal que avale ese descuento del presentismo, es totalmente ilegal y no nos quiere reconocer el Intendente eso. Dice que fue un error nuestro porque nos comprometimos a asistir y despues no lo hicimos, pero todo lo que es extra no es obligación. El descuento nosotros lo tomamos como una forma arbitraria, inclusive hay una persona que estuvo de vacaciones y tambien le descontaron el presentismo”.

“Hay muchos errores. El señor Ramírez, de ATE anduvo por alli durante la reunión, pero no se presentó, seguramente no tiene nada para reclamar. Pero nosotros presentamos denuncias por retención indebida de los haberes. Insisto, el Intendente nos dijo que no nos correspondía por haber faltado a una noche de corsos”.