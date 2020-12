Mario Baudry le declaró la guerra a Matías Morla y enviará carta documento al intendente Benitez.

“Escuché a Morla en (el acto de Corrientes) y pedí que le manden una carta documento al intendente de Esquina (Hugo Benítez) para que no pueda usar la marca Maradona por decisión de los herederos. Le dio el uso a la municipalidad, cosa que no puede. Eso no se puede, iniciaremos los juicios contra la municipalidad de ser necesario. De lo que dijo Morla no voy a opinar porque no me parece prudente, Baudry en Los Ángeles de la Mañana.