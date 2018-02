Mónica Aguirre: “la educación es muy importante y ellos están cerrando puertas” porque no tienen plata para la Cooperadora

La señora Mónica Aguirre es una mamá que por no poder pagar la cooperadora no le dejaron rendir en una escuela pública. En contacto con TN Esquina dijo: “Mi problema es que no le dejaron rendir a Sharon Ojeda porque yo debo 300 pesos de la Cooperadora. Ya vengo con problemas porque no podía pagar la Cooperadora y tuve que hacerlo para que le puedan entregar la computadora a la chica. Le dijeron tu mamá debe la cooperadora por eso no te podemos dejar rendir, encima de eso le dijeron que tiene que pagar 20 pesos el examen. Todo le cobra, es una escuela pública, se supone que no tiene que cobrar nada. Acaso tienen que ir a robar para poder pagar la cooperadora?” Se preguntaba indignada la madre de Sharon Ojeda.

La señora Aguirre con mucho enojo agregó: “yo quiero decirles que voy a denunciarlos al Consejo Escolar si ellos siguen con eso y no pienso pagar un peso más porque es una escuela pública. No tiene porqué cobrar cooperadora si la gente no tiene plata, porque aquí trabajo no hay. Yo soy peluquera y no tengo trabajo. Si ellos no se hacen cargo de esto, se van a tener que ver con el Ministerio de Educación porque yo los voy a denunciar allí”. Todo esto ocurre en la Escuela N° 53 “Ramón F. García” donde funciona el anexo de la Escuela Normal.

La persona que le cobraba la cooperadora es: la señora Marisin quien le dijo a mi hija que no va a rendir porque no pagó los 300 pesos de la Cooperadora. Mi hija pro no poder rendir prácticamente está perdiendo el año porque son dos materias que le quedaron. Acá se tiene que hacer cargo el Director que es la autoridad de la escuela y la señora Marisin por no dejarle rendir a la chica la materia que tenía que haber rendido, le dijo tajantemente ´Si tu mamá no paga, vos no podés rendir la materia´. Voy a ir a hablar con el Director y si no me soluciona lo Denunciaré al Ministerio”, porque la educación es muy importante y ellos están cerrando puertas” porque no tienen plata para la Cooperadora.