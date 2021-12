Tras algunos rumores que sostienen que la rectora de la Escuela Secundaria de Esquina, Mirta Landriel, es un caso activo de Covid, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, la docente aclaró al respecto.

“En nuestra institución una de nuestras docentes dio positivo pero, me parece que no es algo para alarmarnos ni tomarlo de forma alarmante, estamos viviendo en un contexto de pandemia y sabemos que este problema sanitario todavía no terminó. La profesora fue muy prudente. Estuvo el martes trabajando con barbijo en un grupo de alumnos muy reducido. El día de ayer me avisa que hoy no iba a poder asistir porque dio positivo en el testeo. Ante esto, lo que hago es también suspender al grupo de alumnos que tuvo clases con ella la semana pasada para que se aíslen, aunque es muy poco probable que hayan contagios por las medidas que ella tomó”, comentó.

“Lo que quiero remarcar es la prudencia de la docente al hisoparse, ella no tenía síntomas fuertes pero, sospechó por un contacto externo que tuvo fuera de la escuela. Los docentes, siempre que tenemos este tipo de dudas nos hisopamos. Yo hasta el día de la fecha llevó ocho hisopados realizados, tampoco actuamos de manera irresponsable”, agregó, aclarando que las versiones que circularon sobre su estado de salud son falsos.

“Es importante aclarar porque es la institución la que está en medio. Genera preocupación. Lamentablemente no pasó el contexto de pandemia pero, estamos mucho mas preparados que el año pasado”.

Por otra parte, comentó “Para este año se organizó junto a los chicos que egresan un agasajo para su grupo. Será bajo medidas preventivas y con grupos reducidos. Es por esto que no se liberó la venta de entradas ya que tenemos que hacer algo controlado. Esto se hará el viernes 3 y el martes 14 se hará el acto de colación”, y finalizó.