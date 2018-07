Miriam y Ariel Martín: “Ángel se operó el día viernes por un tumor en el ojito y ahora necesita la prótesis que cuesta 20 mil pesos aproximadamente”

Miriam y Ariel Martín son personas que vienen asistiendo a chicos dándoles la leche y en este caso hablan de Ángel. En contacto con TN Esquina dijeron: “Darle una taza de leche a 30 chicos a diario es casi imposible, pero nosotros lo hacemos con cosas que nos da la gente, colaboraciones de los comercios. Nos enteramos por Facebook del caso de Ángel y no podemos mirar para otro lado. Nosotros siempre pensamos lo mismo: hoy es Ángel, pero mañana puede ser mi hijo o tu hijo o primo o sobrino, entonces no podemos estar ajenos. Siempre pensamos en dar una mano”.

“En este caso particular es la primera vez que estamos pidiendo dinero, porque no hay otra forma de conseguir el dinero. Ángel se operó el día viernes por un tumor en el ojito y ahora necesita la prótesis. A partir del día viernes tenemos 30 días para conseguir la prótesis, de lo contrario él se tiene que operar de nuevo para ponerse la prótesis. La prótesis cuesta 20 mil pesos aproximadamente. No es una suma imposible o descomunal, si hacemos cuenta ponemos cien pesos cada uno y está solucionado”.

“Pero entendemos que no todos están en condiciones de poner cien pesos, entonces hicimos alcancías y ya tenemos 22 instaladas en diferentes comercios de la ciudad. La idea es poner en todos los comercios que haya porque tenemos que pensar que no solamente son los 20 mil pesos. Ángel está en Buenos Aires desde hace más de un mes con su familia, donde papá y mamá tienen que moverse, tienen gasto porque el nene no está internado en el hospital. Hoy estaba yendo a control, recién hablé con la mamá”.

“Quiero aclarar que antes de poner las alcancías yo corroboré por privado, tengo toda la historia clínica en mi poder. Es un caso real, pero esto no termina aquí. Ángel va a tener que seguir un tratamiento y en algún momento debe cambiar la prótesis con el crecimiento. Vamos a hacer un evento en Aplauso para el asador con Paula Basallo y el Conjunto San Martín con el valor de entrada de 100 pesos y eso estará destinado a Ángel totalmente”.