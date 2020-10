Encaminados a las elecciones locales del 2021, varios dirigentes y referentes de las estructuras partidarias de Esquina se preparan para ofrecer buenas propuestas. El referente radical, Miguel Valenzuela, en el estudio de La Mañana de Noticias, compartió el lanzamiento de precandidatura que se trata desde la alianza ECO.

“Esto es producto del diálogo, no solo dentro del radicalismo, sino también dentro de otros sectores y brindando distintas alternativas electorales. Seguramente vamos a seguir dialogando y analizando, teniendo presente a todos los sectores. Van a surgir los liderazgos políticos, pero con esto no se debe generar ninguna ruptura. Los tiempos electorales de hoy son para discutir los marcos políticos y construir consensos, mas allá de no tener seguros los nombres, pero si hace falta definir claridad y generar alternativas que necesitan todos los partidos. Los errores deben servir como aprendizaje y empezar a construir un futuro para Esquina, la cual debe articular con el gobierno provincial” expresó a inicios del diálogo.

Asimismo, Valenzuela manifestó que “soy muy optimista por el diálogo con los distintos dirigentes. Se habla de la necesidad de crear una alianza de gobierno e involucrar la acción, y eso dependerá de la actitud que pongamos todos los dirigentes. Siempre planteo al gobernador contar con una agenda que pueda accionarse para Esquina. Va a depender de los liderazgos y la construcción de un buen proyecto político local. Creo que esto debe ponerse a consideración. Son muchos los dirigentes que cuentan con experiencia, pero también debemos plantear una renovación dentro de cuadros políticos, la sociedad exige cambios y compromiso”.

La postura de Miguel Valenzuela sostiene que la política debe transformar la realidad social, accionando conjuntamente con instituciones con cuadros políticos capacitados para responder las demandas actuales. “Creo que el gobierno nacional está en un proceso de desgaste por la situación económica actual complicada. Hay una situación interna que hace perder un rumbo. Es también rol de la oposición el trabajar y ofrecer alternativas, creo que en Esquina, si todos los dirigentes nos ponemos la camiseta, podríamos construir espacios políticos y sociales amplios”, agregó, además que “desde mi lugar voy a pedir voluntad política, creo que todos debemos ser responsables en esto. No hay otro camino. No se debe plantear ningún cargo, lo importantes es ver qué podemos ofrecerle a la sociedad”..

Por otra parte, afirmó “veo difícil una nueva prórroga partidaria. Estamos esperando eso porque es algo fundamental, pero no debemos dejar de trabajar. Es importante formar marcos de alianza, pronto tendremos novedades sobre eso”. En cuanto a los nombramientos que se vieron en algunos cargos públicos que se dieron en los últimos días, dijo

“seguramente son decisiones que se toman a nivel provincial, la verdad desconozco sobre eso, soy respetuoso en las decisiones que se toman a nivel gobierno, solo espero que los resultados sean positivos para la sociedad” y finalizó marcando la importancia de trabajar colectivamente en la política en pos de sumar mejoras para los servicios y las instituciones sociales.