Iniciando la campaña contra el Sarampión y la Rubéola en todo el Departamento y de esto habla el Enfermero Profesional Miguel Ramseyer, Jefe de enfermería del Hospital San Roque. En contacto con TN Esquina dijo: “Estamos todos trabajando con ese tema, están todos los agentes sanitarios y los vacunadores recorriendo la zona. La frecuencia de las dosis con la cantidad de vacunas que estamos poniendo está normal, vamos bien pero tenemos que mejorar un poquito porque nos falta”.

“Tenemos que cubrir una población en el Departamento de 3000. Esta es la Primera semana y estamos ajustando un poco porque en las escuelas donde vacunamos tienen que llevar el carnet y tienen que estar acompañados de un adulto. Estamos dando las fechas para que vengan no sólo los niños que están en la escuela sino la población aledaña, porque por ejemplo, un niño de 13 meses aún no va a la escuela, pero en esa escuela cerca de su domicilio se pueden acercar para que puedan ser vacunados”.

“La vacuna es doble, es la misma vacuna que están incluidas las dos. Nosotros lo que estamos haciendo es la campaña contra el Sarampión, pero también cubre Rubeola porque están las dos juntas. Nosotros ya disponemos de todas las vacunas, están los vacunadores en la calle, en los hospitales y en las escuelas. Está todo implementado”.

“El Departamento del Hospital y el Ministerio están implementando todo, pero necesitamos la colaboración de los padres. Lo que tienen que entender los padres es que el Sarampión es una enfermedad viral, por lo tanto no tienen antibióticos que lo curen. Los antibióticos no afectan a los virus y sólo se cura haciendo la prevención que es la vacuna. La vacuna se la pone al año y a los cinco años y en ese período quedan inmunizados de por vida. El tema es que si no cumplen con la vacunación, ese niño sujeto a un riesgo altísimo de vida. Es obligatoria”.