Después de la renuncia publica a la política local, el dirigente de ELI, Miguel Duhalde, visitó el estudio de Radio MAS 105.5 en el programa La Mañana de Noticias para explicar y aclarar algunos puntos al respecto.

A inicios del dialogo, Duhalde comentó que luego de una reunión con el gobernador la semana pasada, sintió como el ejecutivo provincial manifestó cierta autoridad, trabajando de una manera muy diferente y proponiendo un candidato para las elecciones locales, lo cual, según Duhalde, debe ser propuesto por la alianza ECO local y no imponer un nombre.

“Considero que ni el gobernador, ni nadie más que no sea local, puede venir a poner el candidato de Esquina” expresó y continuó “nunca me interesó tenderle la mano al gobernador solo por ser quien es, o sacarme una foto, él tiene formas de trabajar en las que no coincidimos”.

En cuanto a la asignación de un cargo para un familiar del presidente del partido de ELI local dentro de IOSCOR, Duhalde aseguró que “me entere después de haberme retirado que ubicaron a ese muchacho allí. Hay actitudes que duelen porque hacen mal al partido”. Asimismo manifestó “Para ser gobierno local el día de mañana tendría que cambiar la actitud, porque no sabrían manejar el municipio. Yo no me enojo por los cargos que me den o no, va más allá la cuestión. Yo le diría a la gente que simpatiza por ELI que no vote ni acompañe esto. Están usando a la sociedad y yo también me sentí usado por la dirigencia”.

La postura de Miguel sostiene que el trabajo político debe estar meramente dirigido al pueblo, con un in colectivo.

“Creo que se termina la carrera política de mucha gente por esta actitud” agregó, finalizando con el dialogo.

Audio completo de la nota