En comunicación telefónica con el Diputado Provincial Miguel Arias oriundo de Paso de los Libres nos cuenta de cómo siguió el caso del atentado que sufrió hace un año en Tapebicuà.

«El viernes 26 de Agosto se cumple un año, esto ocurrió alrededor de las 20 30 horas cuando recibí un disparo, el jueves pasado en Corrientes Capital realizamos un acto a manera de vigilia y reclamando justicia, no se me dió ninguna respuesta, estamos sin imputados, sin detenidos, sin ningún avance de hacía dónde marchará la investigación si es que se vuelve a retomar porque desde fines del año pasado que no tiene movimientos importantes».

«Esto ocurrió a 40 kilómetros de Paso de los Libres donde nos encontrábamos en un acto político acompañando la fórmula por el municipio de Tapebicuà, la mayoría de los que nos encontrábamos ahí éramos conocidos o amigos, pusieron el foco en nosotros pero yo pienso que hubo una manipulación política de la investigación y por eso no sabemos aún que pasó esa noche. Estoy seguro que fue un atentado por motivos políticos ya que no tengo enemigos ni fuertes enemistades políticas, es una localidad muy pequeña de alrededor de 400 habitantes, llama poderosamente la atención que nadie haya visto nada y la única vecina que se presentó como testigo fue tomada como sin importancia afirmando que vió a un vecino con un arma en cercanías del acto y a esa hora, fueron a allanar a los 25 días donde claramente podrían desaparecer evidencias. Esto reforzó mis convicciones y mis ganas de estar en la política para cambiar estas cosas».