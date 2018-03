Miguel Ángel González: “Hoy a partir de la construcción de una escuela, la Plaza San Martín va a contribuir al mejoramiento en esa zona”.

El Concejal (MC) Miguel Ángel González en su momento luchó por la construcción de un establecimiento escolar en lo que fue la Plaza San Martín, en la zona del Barrio Hospital. Hoy en contacto con TN Esquina dijo: “Estuve escuchando los comentarios sobre la inauguración del establecimiento escolar en la Plaza San Martín, un hecho muy cuestionado en su momento, pero desde el Concejo Deliberante y del bloque oficialista en ese momento, hemos luchado para que este proyecto no se pierda la oportunidad de que Esquina tuviera una nueva escuela. La persona que se opuso tenazmente hoy es Intendente. Lamentablemente la oposición se usa a veces de una manera desmedida que no contribuye. El día que se inaugure va a ser uno de los más felices para mí. El programa no solo se remitía a la construcción de una escuela, sino al mejoramiento de la zona, del barrio”.

“Hoy a partir de la construcción de una escuela, la Plaza San Martín va a contribuir al mejoramiento en esa zona y pase a tener el nivel de ciudadano como en cualquier lugar del Departamento de Esquina. Yo dije entonces que cuando una escuela se abre, muchas cárceles se cierran, por eso no podíamos perder la oportunidad de estas a disposición de contar con el dinero para que la escuela se construya y despues veremos si la plaza se la puede construir en otro lugar. Pero espacio verde esa zona tiene de sobra”.

“Acá hay que saber algo, que para ser intendente hay que saber gestionar, si no hay gestión, la intendencia no camina. Acá lo que hay que tener en cuenta es lo que se gestione. Hoy me da la impresión de ese dicho de saludar con sombrero ajeno no queda bien, yo creo que el Intendente va a tener que tomar el toro por las astas y asumir la responsabilidad realmente como corresponde. Me parece que le está costando mucho”.