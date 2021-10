El municipio de Esquina emitió la Resolución 07/10/021, la cual resuelve la baja del cargo como Director de Bromatología al Dr. Miguel Ángel Borda.

Para conocer más sobre esto, entablamos comunicación con el Secretario Coordinador del Municipio, Luis Ojeda, quien afirmó “Efectivamente se dio esa resolución la semana pasada, por indicaciones expresas del Intendente se decidió separarlo del cargo. Creemos que en estos días vamos a designar al nuevo responsable que reemplazar á a Miguel Borda.

“El día que fui para hablar con el, me dijo que tenía redactada su renuncia. El intendente me había dicho que esperáramos hasta la hora 12 de ese día pero la renuncia no nos llegó, por lo que fuimos autorizados a hacer la separación del cargo y eso hicimos”, indicó Ojeda y continuó “El (Borda) trabajó desde que nosotros llegamos a la gestión de manera conjunta con todo el gabinete. Cuando el terminó su mandato como concejal el intendente lo asigna a él en el cargo de Bromatología. No entendemos por qué dice que no fue escuchado o tenido en cuenta. Son muchos miembros de su familia que están trabajando en el gabinete, la verdad nos sorprendió esto y en política, estas cosas que no queremos que pasen, pasan. Tenemos mucho respeto por su familia, pero hubo algunas cosas que nos sorprendió de parte de ellos. Hay miembros de la familia de Miguel que, creo que no deben estar de acuerdo con la decisión que tomó”.

“El intendente ya habló con una persona para reemplazo del cargo, ni bien tengamos la respuesta, vamos a estar haciendo la incorporación de la misma. Eso no va a pasar de esta semana, la Dirección estará cubierta”, finalizó.