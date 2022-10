Dialogamos con uno de los padres de alumnos de la Escuela Normal luego del escándalo con un cuestionario sexual realizado por un Profesor a chicos de entre 13 y 14 años.

«Esto se dió de casualidad, se supo porque una de las chicas no entendía las preguntas y cuando solicitó ayuda de la madre para contestar vió lo que estaba sucediendo, ahí comenzó todo esto y nos empezamos a enterar de las cosas que venían pasando, los padres nos pusimos en la tarea de pedir explicaciones de por qué sucedió todo esto y que se tomen medidas, esta situación no es sólo mía por estar acá hablando sino de todos los padres y pretendemos que este profesor no dé más clases a nuestros hijos».

«Nosotros no nos podemos meter en las decisiones de la escuela ni tomar decisiones pero sí que se tomen medidas, esto comenzó la semana pasada y automáticamente nos auto convocamos y le presentamos la nota a la rectora, fuimos a buscar explicaciones del caso pero no tenía conocimiento ni habían informado de esta clase. No es en Formación Ética si se tiene que hablar algo de ESI, o en todo caso que se hable de leyes y de normas y no algo tan específico ni sexista como esto».

«Después de una semana que el profesor siguió al frente de las clases nos presentó las disculpas pero ninguno puede tener confianza ahora para que siga dando clases. Hay chicas que se cohíben y por ahí puede ser contraproducente».

«La medida de apartarlo se tenía que tomar automáticamente mientras se analizaba la situación y se elevaba, nosotros pedimos que se eleve a la Supervisora y al Ministerio. Estamos a la espera de la respuesta de la escuela y que sea con un final feliz, y de acá en más que no se hagan las cosas de esta manera para los chicos. Es un error grave e incorregible».