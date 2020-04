En esta semana se conoció la noticia de que una mujer, proveniente de Resistencia, ingresó a la ciudad de Esquina en horas de la tarde de este lunes, pese a que la prohibición del paso a personas particulares que no fueran del servicio de salud, productor o alimenticio y del permiso «regreso a casa» Certificación para el Regreso al Domicilio Habitual, se encontró con la negativa del Comité de Crisis para poder ingresar.

Después de surgir varias versiones sobre la autorización de acceso, pudimos comunicarnos con la mujer protagonista de este caso, la Lic. Mavis Ethel Matto, quien a través de La Mañana de Noticias aclaró ciertos puntos, sosteniendo que “en la declaración jurada de circulación solicitan muchos datos y, como no tuve hecho mi cambio de domicilio, tuve que justificar y demostrar mi estado de concubinato con José Francisco Moreno- Refirió a un hombre residente de nuestra localidad-. No contaba con un permiso para circular libremente, solo para 3 días. El día lunes parto hacia Esquina (desde Resistencia) y gendarmería me pide la documentación y mi celular, ya que el permiso estaba como archivo en PDF. Ellos escanean eso y reciben la información de que estaba todo registrado, mientras tanto pasaba por otros controles sanitarios y estaban bien. En base a eso empiezo mi viaje y paso por todos los controles de varias localidades. Al llegar a Esquina me hacen esperar 3 horas, mientras consultaban con el Comité de Crisis dándome, finalmente, la negativa del paso. Comento esto a mis contactos, relacionados en el área de psicopedagogía donde trabajo, y doy aviso de lo que me estaba pasando para que pudieran ayudarme, ya que si volvía no iba a poder pasar a Resistencia. Por esto, llaman desde Corrientes al intendente y le explican mi situación, la cual era legal y estaba todo en orden, con el fin de que me autoricen el paso. Al venir de un lugar donde hay infectados se entiende que la gente estaría preocupada y tomaría ciertos recaudos, lo que no entiendo es por qué recibí maltrato durante la espera” y continuó “Paso la noche, cambian la guardia y vuelven a pedirme los datos para mandarlos nuevamente al Comité de Crisis. Espero casi una hora y media y, finalmente, me avisan de que puedo pasar, condicionándome con el cumplimiento de cuarentena estricta, mientras una patrulla me esperaba para en cercanías de la empresa Zeni donde nuevamente tuve un control y negándome el paso. El trato no fue bueno y yo no había hecho nada ilegal ni tenía nada irregular, contaba con todos los parámetros decretados. Nunca llegué al casco urbano de Esquina, ni siquiera hasta la estación de servicio”

Asimismo, expresó su molestia por la difusión de su foto, diciendo “esa foto es de mi DNI y los únicos que la tenían eran los policías, el Comité de Crisis o gente del intendente. Todo lo armaron y está mal. Inventaron que tenía contactos políticos y los únicos contactos que tengo son del área de mi profesión” y remarcó “Yo no me muevo políticamente. No sé quien habló con el intendente, solo sé que fue desde Corrientes. A mí me llama un funcionario y me dijo que vuelva. Aparentemente el intendente Benítez no tiene idea de los controles que se deben pasar “.