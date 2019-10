Mauricio Papaleo, desde la Dirección de Producción del municipio de la localidad de Esquina, dirigió unas palabras esta mañana en “La mañana de noticias” hacia el Sr. Marcelino Leguizamón desmintiendo los dichos del mismo.

Papaleo en sus palabras se ha mostrado molesto y aseguró que intentó comunicarse con Leguizamón pero este “se esconde detrás de sus dichos y ensucia a personas que no tienen nada que ver en esto” expresó el directivo.

El ex Sec. De obras y servicios públicos del municipio previamente había hecho referencia a ciertas anomalías que se presentaban en la producción sobre preparación de suelos como las perforaciones de agua, el trabajo de arado, etc. Estas actividades, según expresó Leguizamón, estas dirigidas no al común de la población sino a personas cercanas o “acomodadas” con el poder.

Además, agregó que por su cercanía –política- con el vice intendente Carlos Oviedo estaba siendo desplazado poco a poco de sus tareas.

Papaleo respondió “nosotros hacemos prioridad con la gente de menor recurso” y manifestó que posiblemente Leguizamón se refería al campo que “sí pertenece a un familiar cercano que trabaja en Hacienda, pero este familiar le presta su campo a una persona de bajos recursos que sin ayuda del municipio no podría tener su producción”.

Finalmente el directivo sentenció “es un tipo problemático, todo el tiempo genera conflictos […] me parece además, que si no estás intelectualmente preparado para ocupar un cargo pasan estas cosas.”