El candidato a intendente de Juntos Somos Futuro encabezó el cierre de campaña junto a su compañero de fórmula, Dardo Tognola, y todos los integrantes de la Lista 51. En el barrio Cementerio se congregaron miles de vecinos que apoyaron fervientemente “la verdadera opción de cambio de nuestra ciudad”, tal como indicó Oviedo, quien pidió el voto de los presentes y llamó a “aprovechar una oportunidad histórica de un cambio generacional y dirigencial en la política esquínense”.

Con un multitudinario evento en el barrio Cementerio se realizó el cierre de campaña del frente Juntos Somos Futuro. Encabezado por el actual viceintendente y presidente del Partido Liberal Carlitos Oviedo y su compañero de fórmula, el referente radical Dardo Tognola, el acto contó con la actuación de numerosos grupos musicales y la participación de todos los candidatos a concejales titulares y suplentes, Juan Lotero, Roberto “Tito” Vallejos, Agostina Sarubbi, Carlitos Giménez, Fernando Landgraf Cometta, “Ramonita” Aguilar, Leopoldo Fleitas, Rocío Mendoza, Agustín Velazque y Paola Oviedo.

“Bienvenidos a este humilde lugar donde he crecido y me he criado”, dijo inicialmente en referencia al domicilio familiar donde se concretó el evento, por la calle Los Ceibos, hacia el río Corrientes. “Aquí me han dado las oportunidades para ser quien soy, en la misma casa de barro donde nació mi mamá, llenos de esperanzas con lo mínimo e indispensable. Nunca tuvimos lujos, ni los tenemos ahora, pero siempre tuvimos la convicción de mejorar con educación y trabajo, y por eso quiero decirles que nunca se olviden de donde vienen, porque las personas humildes merecemos oportunidades y podemos progresar, y por eso estoy en política, porque sé que así podemos cambiar y transformar la realidad de Esquina”, manifestó emocionado ante el aplauso del público.

Con un fuerte discurso modernizador y desarrollista, Carlitos Oviedo llamó a los ciudadanos a acompañar con su voto el próximo domingo “porque somos el único frente con propuestas reales, concretas y realizables, la verdadera opción de cambio de nuestra ciudad. El domingo tenemos una posibilidad histórica de cambiar Esquina juntos. Quiero que todos sepan que vamos a trabajar incansablemente por el progreso y el desarrollo de esta ciudad que tanto amamos, porque Esquina y su gente merecen dignidad, respeto y un gobierno decente y serio”, aseveró.

Del mismo modo, el candidato a intendente recordó que “durante toda la campaña, en todas las secciones, nos encontramos con gente dispuesta a acompañarnos, nos abrieron las puertas de su casa y muchos nos contaron su deseo de participar, de invertir, de ayudar a Esquina, pero para eso quieren un gobierno serio, de confianza, profesional y capacitado”, agregó.

Por otra parte, dirigió unas palabras a los empleados municipales, a quienes dijo “soy un trabajador del municipio que siempre luchó contra las injusticias. Fui echado y perseguido por decir lo que pensaba, por no decir que sí a todo, cumpliendo siempre con mi trabajo. A ustedes les digo que este empleado municipal, que va a ser intendente, les garantiza la tranquilidad, la estabilidad laboral y el progreso no solamente en su salario, sino en programas para terminar de estudiar, capacitarse, acceder a una vivienda y crecer”.

“Invito también a los jóvenes a que nos acompañen. Ustedes, junto a sus padres, amigos, abuelos, son los que pueden cambiar la realidad de la ciudad. Tenemos programas que los van a impulsar para que logren un trabajo digno, un empleo genuino, para incentivar sus estudios, para que puedan hacer deportes, para que puedan acceder a una vivienda, porque vamos a trabajar día y noche para que elijan vivir acá, no porque no les queda otra oportunidad, sino porque quieren y pueden crecer en Esquina”, agregó Oviedo, dirigiéndose al sector del padrón electoral que representa cerca del 35%.

Finalmente, agradeció a cada uno de los integrantes de su lista, a todos los colaboradores, y cerró alentando a los ciudadanos de la ciudad y el campo a acompañar “una propuesta genuina, honesta y seria de transformación” y, ante el aplauso unificado de los presentes, mostró la boleta de la Lista 51 y arengó: “Con esta boleta vamos a hacer historia juntos. El domingo ¡vamos por el triunfo!”.

“Les pido a todos que acepten todo lo que les están ofreciendo en estas últimas horas, pero que voten a conciencia, que voten a un intendente y un equipo que los va a recibir durante todo el año, que no se vende ni se achica ante los aprietes, que va a luchar con ustedes porque tenemos un sueño colectivo y es ver crecer a Esquina. El domingo, cuando se abran las urnas, luchemos para que gane Esquina, porque eso es lo que buscamos, y no tengan miedo, que estoy convencido de que vamos a hacer historia porque ¡untos somos futuro!”, aseguró al finalizar ante el aplauso de los miles de presentes.

DARDO TOGNOLA: “NECESITAMOS SU VOTO DE CONFIANZA Y ESPERANZA”

A su turno, el candidato a viceintendente, Dardo Tognola, manifestó primeramente su agradecimiento “a todos los que, a pulmón, impulsaron e hicieron posible una campaña diferente, honesta y transparente, como hace mucho no se veía”.

“Tenemos un proyecto por el cual soñamos con Carlitos y con todos los que nos apoyan desde el primer día. Un proyecto plural, con todos los espacios políticos y sociales, con todos los ciudadanos de las distintas secciones, porque sabemos que solo así vamos a sacar Esquina adelante, ¡juntos!”, dijo y luego se refirió a los afiliados radicales: “Recibí críticas y aprietes por asumir este compromiso, pero nada de eso me va a detener porque mi deber es con el vecino y esa convicción de no abandonar hizo que hoy muchísimos correligionarios nos dieran su apoyo e incluso estén acá presentes, acompañándonos”.

En relación a su temática principal, la educación, Tognola dejó en claro su compromiso de “insertar la educación en el municipio y crear una Dirección de Educación. Nunca nadie se interesó por el tema y nosotros lo vamos a hacer. Tenemos la oportunidad histórica de conseguirlo y sé que ahí estará el compromiso de todos los docentes de Esquina, que ya me acompañaron en 2017 para ser Vocal de Junta electo y ahora les pido que me acompañen en este nuevo desafío para trabajar con todas las comunidades educativas”.

“No les voy a mentir, durante este tiempo de campaña muchas veces volví a mi casa con tristeza, dolor e impotencia después de ver la cara de desesperanza de tantos chicos, de tantos abuelos, de tantas madres y padres. Pero esos sentimientos hoy son el motor de nuestra esperanza para poder ayudarlos y cambiar nuestra ciudad de una vez por todas”, agregó emocionado ante el aplauso de la multitud y finalizó arengando: “El domingo necesitamos su voto de confianza, necesitamos las herramientas que nos van a permitir devolverles la alegría, la esperanza y la dignidad a los esquinenses. Con el coraje que nos da el acompañamiento de ustedes asumimos este compromiso de gobernar los próximos cuatro años con ustedes, nunca adelante, sino juntos. ¡Vamos por el triunfo, vamos Esquina que podemos!”, finalizó.