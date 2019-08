Martinez Llano: “Queremos marcar la clara diferenciación entre lo que es el peronismo y lo que es la Campora”

Los referentes de la lista “Vamos Todos” en Corrientes ya entraron en la etapa final de campaña y se preparan para entrar de cara a las P.A.S.O en agosto.

La boleta de la Lista 501 C, está conformada en los dos primeros términos por Rodolfo Martínez Llano y Daniel Caran, este último ya visitó los estudios de la radio en una oportunidad. En esta ocasión, tuvimos comunicación con el candidato a diputado nacional en primer término, Rodolfo Martínez Llano, en “La Mañana de Noticias”, 105.5 MHZ, quien mencionó entusiasta que van con boleta completa junto a la fórmula presidencial Fernández-Fernández.

“Queremos marcar la clara diferenciación entre lo que es el peronismo y lo que es la Campora” manifestó el candidato, además se pretende que “el peronismo de Corrientes logre reposicionarse luego de las elecciones dl 2 de junio”.

Respecto a algunos referentes de La Campora que cierta ocasión calificaron como “nula” la boleta de la lista 501 C, Rodolfo comentó que “a veces en la campaña se viven estas cosas. Prueba de que lo nuestro no es ilegal es que el gobierno hace los mismo habilitando tres listas con la fórmula presidencial”.

Señaló también que “hay que tratar de ser valorizados, respetados” refiriendo al peronismo correntino, y agregó “votar por la Campora no sirve de nada para ningún sector del peronismo. El peronismo de Corrientes no va a tener futuro si no se entiende que para ganar hay que fortalecer una estructura”.

“No tengo dudas que así va a ser” respondió respecto a la gobernación de Alberto Fernández dada según sus ideales, sosteniendo que peronistas y no peronistas le dicen “NO” a La Campora.