El martes se radico una denuncia en fiscalía a los funcionarios, Sra. María Inés Fernández y al Sr. Carlos Balestrini por abuso de autoridad

En contacto con la mañana en impacto el Sr. Luis Fernández Rojo se manifestó a cerca de los hechos ocurridos en la noche del día lunes sobre la avenida 25 de Mayo frente al palacio municipal, donde dejó de manifiesto que en la noche del lunes el estaciona sobre la avenida antes nombrada a la altura del ingreso al corralón municipal, donde a los pocos minutos se aproximan varios integrantes de la policía provincial a manifestarme que me vaya de dicho lugar, porque obstruía el ingreso al mismo, cuando no era la realidad, por lo que llame a un abogado para que intercede en dicho inconveniente, el mismo se hizo presente de inmediato en el lugar y logró que la fuerza pública no lleve adelante lo que pretendían hacer con migo, ya que yo no soy ningún delincuente y no estaba realizando ningún problema en la vía pública.

Fernández Rojo además manifestó que él se hizo presente en ese lugar para ver porque su hijo que trabaja en dicho corralón (Tiene contrato hasta el 30 de abril), no le permitían que salga en el móvil de dicha área a realizar sus tareas habituales, en ese momento me manifestaron que la Secretaria de Gobierno Sra. Maria Inés Fernández, llamó a la policía para que procediera a sacarme del lugar, todo estas cosas motivaron en que yo en el día de ayer hiciera una denuncia penal en la fiscalía de nuestra ciudad por abuso de autoridad, tanto a ella como al jefe de personal Sr. Carlos Balestrini .

A mi hijo nunca le notificaron por las vida legales que no era más empleado municipal, como ser telegrama, carta documento, el solo recibió un mensaje de texto de parte del Director de Obras y Servicios Publico Hugo Rojo donde le decía que Balestrini informaba que no debía venir mas a trabajar, por lo que es un atropello porque no son las formas de comunicar.