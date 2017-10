Mario Rodríguez: Participó de la Final del Campeonato provincial de Ciclismo junto a Alberto Ayala

Uno de los representantes del ciclismo esquinense, Rodríguez, quien fuera a participar de la final del Torneo Provincial de ciclismo tuvo contacto con TN Esquina y dijo: “Tuvimos un viaje complicado porque llovía, había tormenta. Un pequeño incidente respecto a la naturaleza. La carrera se largaba igual porque la gente entusiasta, te imaginas se trataba de la final de un campeonato correntino y eso para nosotros es extraordinario. Aparte estamos en la grilla de los cinco. Más o menos contamos nuestros puntos y sabemos nuestros puestos. Empezó el tiempo y fue desastroso trasladar todo. También entiendo la organización. Es muy grande. Y trasladar todo es demasiado y se hizo una reunión y entre todos decidieron que se iba a entregar los premios”.

“Algo como 200 corredores estaban anotados, esos son corredores que estaban anotados para ese día porque las planillas ya estaban hechas y faltaba el cómputo de la última carrera. Tengo la satisfacción decir que tengo un gran contrincante que me dice: Estás bien hoy y no te ganaba la carrera. Para esta final me preparé mucho, estaba entre los primeros puestos, pero lamentablemente por el tiempo no se pudo y es largo el viaje. Este puente nos hace una incomodidad tremenda. Y también quería decir que fueron tres chicos a correr y compartimos con ellos, en realidad los felicito a los chicos porque es una manera de salir de muchas cosas”.

Y yo creo que el sacrificio que hace Ayala con tan poco tiempo, me parece que es digno de destacar y se merece el segundo lugar que obtuvo. Lastima mi amigo González vino bastante triste porque él ya tiene un proyecto de carrera, todos tenemos un proyecto de carrera y lo noté un poco triste porque en realidad no pudo correr. Es un chico que entrena, entrena y entrena y sé la capacidad que tiene. Y uno cuando se va realmente a correr y no puede correr estando entrenado treinta días, no es fácil. El problema fue el tiempo y el no correr por parte de la organización, me parece que hicieron lo correcto. En realidad la organización cumplió con todo. Este premio de mi parte le brindo a mi pueblo. Para mi el pedal es mi vida”.