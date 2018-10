Mario Aloy Pte. Del PJ en Esquina y Congresal:”Va ser un congreso muy caliente con posiciones muy fuertes”

El Dr. Mario Aloy Sequeira, congresal y Pte. Del PJ en Esquina estará participando este sábado 27 de octubre en el Congreso del mismo partido en la ciudad de Corrientes Al respecto decía: “Siempre es bueno que haya este tipo de reuniones de congreso partidario, ya que representa el órgano más importante del partido. Luego de perder en la provincia, en ciudades importantes como Goya, Curuzú y demás, indican que habrá un debate profundo y amplio de autocriticas y balance y sobre todo la mirada hacia el futuro.”

“Lo ideal sería que todos participen y se necesita de gente que esté dispuesta a viajar, a participar. Es una oportunidad para que se analicen los pasos que se han dado y poder llegar en un futuro a la ciudadanía con un mensaje más claro y así poder realizar una buena acción legislativa.”

“Con respecto a la no participación de Camau Espínola; como senador tendrá que revisar su compromiso con las fuerzas vivas de nuestro movimiento, de aquellos que los apoyamos para así poder tomar alguna determinación. Desde mi punto de vista, bastante ortodoxo, yo opino que hay que compulsar las fuerzas y las ideas desde dentro del partido para poder luego poder imponerse y después ser representativo; me parece que ir desde fuera no es lo conveniente ni representativo. Pero se verá si se cumple lo que dice de no participar, todavía queda esperar, quizás eso no se concrete.”