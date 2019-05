Mario Aloy, candidato a Senador provincial, en una posición optimista y de agradecimiento con el apoyo de la gente

30 May 2019

El candidato a Senador Provincial, Mario Aloy Sequeira, desde el “Frente para la Victoria”, en comunicación en La Mañana de Noticias, compartió su parecer respecto a las elecciones legislativas que ya se palpitan este domingo 2 de Junio.

La campaña corta y austera no escapó para el frente del que Aloy forma parte. Desde su ángulo, expresó haberlo vivido en una posición muy optimista y agradecida para con la gente por “la espontaneidad de su apoyo” por ser el único esquinense como candidato en representación.

“En esta ocasión, no solo el voto que va a apoyar va a ser un voto peronista, sino un voto amigo, de aquel que me conoce y sabe como soy en mis actividades. Por esto estamos muy reconfortados, a pesar de que queden cosas pendientes y de no haber podido dar más por falta de tiempo”.

Mario Aloy, también manifestó que siente mucho apoyo y que es el tiempo en que se debe reflexionar respecto a la votación de quienes vamos a elegir.

“Tenemos plena confianza en que la gente sabrá sopesar el momento que está viviendo que, no solo es elección provincial, sino también algo que tiene connotación nacional”.

La unidad básica del “Frente para la Victoria” está ubicada por calle Moreno entre 25 de Mayo y Mitre, lugar que anoche, miércoles 29 volvió a abrir sus puertas y donde quienes conforman el partido se reunirán durante estas elecciones y siempre que así se disponga.