Durante el fin de semana del 27 de Marzo ocurrió un hecho en donde dos hombres fueron detenidos por portación de marihuana, arma y agresión hacia otros sujeto involucrados.

Marcos Neironi, es abogado defensor de una de las partes que se encuentra en detención, a través de La Mañana de Noticias comentó más acerca de este caso y los procedimientos que se llevan a cabo.

“Estamos en un cambio de paradigma en los últimos meses con relación al Código Procesal Penal de la provincia Corrientes, y a partir de ahí, hemos tomado una serie de movimientos procesales que son muy rápidos, prácticos y expeditivos. Con respecto a la causa, solicitaron mi defensa como abogado el día lunes y, a partir de ahí, corroboré la situación de mi defendido. El día martes se hizo la pertinente audiencia en Fiscalía de formalización de la imputación, que es una audiencia especial, donde el fiscal le comunica al investigado-ya no más imputado- cuál es el delito que se le imputa y las pruebas que tiene a disposición. El día posterior hicimos una audiencia de coerción en donde se suplanta el planteo de excarcelación, ahora el fiscal plantea una medida y el abogado plantea otra o está de acuerdo. Eso fue lo que pasó en relación a esta situación” explicó Neironi a inicios del diálogo.

“En esta situación, hipotéticamente hoy dos ilícitos en cuanto a competencias. Una cosa es el ilícito cometido en la esfera de la competencia provincial, es decir, manejado por el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, y otra cosa son aquellos delitos que se presumen dentro de la esfera nacional/ federal . En el caso particular, por la situación en la que se dio el secuestro de bienes encontrados, se dio participación al juzgado federal, y a partir de ahí, se abre una puerta hacia la misma competencia” agregó.

“Lo que imputa el fiscal es, por un lado, lesiones agravadas por el uso de armas de fuego y privación ilegítima de la libertad, hay un juego de dos delitos. Para la gente esto puede parecer muy grave, pero no lo es en términos penales. Todo esto tiene un procedimiento independiente que tiene características autónomas y una competencia autónoma. El Código procesal Penal actual de la provincia es uno de los más modernos del país, le saca ventaja al federal. Esta audiencia que se hizo ayer, es una audiencia que tiene como base la idea de justificar la medida de coerción, en donde se pide prisión preventiva, yo como abogado defensor le dije al juez que para mí el fiscal no pudo probar que hubiera peligro de fuga porque no lo hay, y segundo, no hay entorpecimiento de la justicia porque, concretamente, no había ninguna prueba por hacer, salvo la pericial enviada en la que mi cliente no tiene participación, por lo que la investigación estaba prácticamente terminada. A partir de esto, yo solicité todas las medidas de coerción, con excepción de las que se aplican por violencia de género y prisión preventiva. Por la gravedad de la situación, el juez entendió que correspondía al pedido del fiscal. Yo lo que pedí fue una prisión domiciliaria con un sistema de control electrónico” indicó.

Por otra parte, aclaró “de acuerdo a la investigación del fiscal no se le puede asignar el delito de narcotráfico a mi defendido. Pueden imputarle pero al momento del juicio se demostrará que no tiene nada que ver”, y continuó “en 30 días la Justicia Federal tendrá intervención y plantearemos la necesidad de la libertad”.-