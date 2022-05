El móvil de “La Mañana de noticias” hablamos con Mariela Galarza, una de las Directoras del Jardín Semillita, sobre un intento de robo en la institución.

– Directora, ¿Podría contarnos lo sucedido en la noche de de este lunes?

– Bueno, anoche, entre las 22:30 y las 22:45 hs., la encargada de la vice dirección golpea la puerta en mi casa, contándonos que un ex tutor del establecimiento, pasó y vio un hueco en la puerta del jardín.

Ella fue a la comisaría con su esposo y de ahí ellos fueron con la llave de la escuela para ingresar.

Constataron que no pudieron ingresar, porque todas las puertas de adentro, de las aulas, dirección y demás están bajo llave.

Entonces no pudieron ingresar y no se llevaron nada. Hasta ahora no vemos que falte nada, pero han destruido el portón. Eso es lo que solucionemos temprano como pudimos, estamos viendo la posibilidad de poner una reja para tener más seguridad y ver también unas cámaras, si nos da para hacerlo con la colaboración de los padres.

– Como no pudieron robar, destruyeron ¿No?

– Así es, eso es algo que nos cuesta, porque esto es algo público, es un beneficio para todos. No vemos nosotros cuál sería el motivo de destruir.

– ¿Ya se hizo la denuncia?

– Así es, y yo como directiva tengo que ir ahora a constatar la denuncia.

-Tiene que haber sido una persona de contextura muy chica para poder entrar, ¿Verdad?

– Si, no tenemos ningún indicio de quién podría ser, porque jamás nos imaginamos algo así. Siempre nos han roto los faroles de adelante, pero nunca nos ha pasado de que nos ingresen al interior del establecimiento.

Gracias a Dios que no se pudo concretar este robo, gracias a esa persona que pasó y que miro por el jardín. Estamos muy agradecidos con esa persona.

Esperemos que los costos nos puedan dar, para colocar una reja, así tenemos más seguridad.