Se viene la 7ª Edición de la Fiesta Tradicional de la Torta Carasucia a realizarse los días 25 y 26 de septiembre en el Anfiteatro Municipal.

Para conocer con más detalle sobre la organización del festival, dialogamos con el director del Centro Cultural (CCE), Mariano Coria, quien a través de la comunicación telefónica, comentó “El inicio del estival está proyectado para las 17:00, tenemos una grilla bastante compleja e interesante. La mayoría son artistas de la localidad, los cuales están divididos en estos dos días de festival porque, tuvimos que doblar la apuesta para garantizar la mayor cantidad de personas, tenemos un caudal límite de público”.

Respecto a la elección de la nueva reina, dijo “Estamos proyectando todo para el día sábado, estamos viendo cómo nos podemos organizar respecto a la situación del intendente que, ha estado con covid durante esta semana y, aunque ya recibió el alta, siempre mantenemos precauciones. Vamos a ver de qué manera quedamos todos a disposición para poder disfrutar de la elección que, hasta ahora está programada para mañana, sábado 25. En ambos días del festival se dará acceso al predio a partir de las 17:00”.

En cuanto a la entrada, Coria explicó “El acceso será a través de un sistema de ticket digital, ya que implementamos una organización de burbujas sociales con un límite de mil personas. Lo que se incentiva y se promueve es generar consciencia en estos encuentros y realizarlos con cuidado, de manera responsable, y así focalizarnos en lo próximo que va a venir, garantizando que el público este siendo contenido en estas estructuras de sanidad y salud, respetando lo que todavía sigue pasando en un contexto de pandemia”.

El ticket digital se dispone una vez que la persona haya solicitado su entrada y la de sus acompañantes.

“Vamos a solicitar el uso de barbijo, no es necesario usarlo dentro de la burbuja social en la que se esté, pero al momento de desplazarse para, por ejemplo, ir al baño o en el ingreso, porque consideramos que es una medida importante. Además, el sistema de burbuja genera un distanciamiento social, que es lo que se busca. Estamos trabajando, entendiendo que esta fiesta hará un sondeo de cómo funciona todo esto en un evento”, agregó.

Asimismo, expresó “Todo esto genera cierta incertidumbre ya que se trata de adaptarse a algo a lo que no estábamos acostumbrados, hablo de la estructura y cómo acceder pero, es una cuestión de prueba y está abocada a que los artistas puedan actuar”, y destacó “Hace pocas horas estuve trabajando con el sistema virtual de ticket, y desde el lunes, teníamos para ofrecer dos categorías de burbujas: una de seis y otra de diez. Hace instantes agregamos la burbuja de dos personas porque, muchos plantearon la cuestión de que no llegaban a completar ese número, por lo que respondimos a esa demanda, no debemos estar cerrados”.

Finalizando con la comunicación, Coria consideró “Si todo se vuelve a transformar y la sociedad requiere de estos encuentros, nosotros ya vamos a tener las competencias y herramientas necesarias para llevar a cabo y garantizar cuidado, siempre teniendo en cuenta las disposiciones de las autoridades respecto a los protocolos de salud. Esto, no sólo para quienes producimos este tipo de eventos, sino también para el público con el cual debemos producir y adquirir este tipo de herramientas”.

“Habrá un espacio de libre circulación en el predio que arranca desde el túnel de la costanera hasta la casa de la familia Baloco, que serían dos cuadras que estarán comprendidas por los stands de manufactureros que quieran formar parte de la expo, además de las personas productoras que trabajan con el área de Producción y se encargan de producir las ferias en la plaza 25 de mayo. Se estuvo trabajando en conjunto con los distintos organismos”. –