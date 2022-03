Hablamos con Mariano Aranda, quien es el presidente federación esquinense de básquet de nuestra ciudad, para poder comentarnos sobre las fechas de este fin de semana.

– Va a ser el comienzo del torneo oficial de nuestra ciudad, sabemos que hubo torneo de veteranos, ¿No es así?

– Efectivamente, el básquetbol de Esquina arrancó la semana pasada, haciendo un partido solidario para los Bomberos Voluntarios, donde nos fue muy bien y juntamos alimentos no perecederos para ellos, que siempre están atentos a lo que pasa en la ciudad. Entregamos el día sábado agua, leche en polvo, fideos y arroz entre otras cosas. Todo fue muy bien recibido por los bomberos, una jornada amistosa donde la gente acompañó.

Esta semana está confirmado que arranca el día viernes, en cancha de Football, el primer partido San Martín vs. Sportiva. El segundo partido, Football vs. Progreso de Santa Elena. También participa Berón de Astrada de Pueblo Libertador.

Tanto el Porvenir, como Sacachispas, no se presentan en esta temporada. Seguramente estamos esperando el fallo de la Federación, porque ellos no se presentaron a jugar un partido por el torneo provincial el año pasado. Se está esperando la sanción, ellos no formaron parte este año. Solamente el Porvenir se presentó y dijo que no iba a presentar equipo por problemas económicos.

Con Progreso de Santa Elena, son cinco equipos. Vamos a jugar una fecha allá en Santa Elena. La tercera fecha se va a jugar en Entre Ríos completa.

Hay una gran expectativa en Santa Elena, porque no hay hace mucho tiempo un torneo de primera de básquet por, eso la gente está esperando el poder competir.

– Un poco se lamenta el hecho de que haya dos equipos que no participen, ¿Verdad?

Fue complicado, sabíamos que iban a ser sancionados y la sanción se demora, y eso no depende de nosotros sino de la Federación.