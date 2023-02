Desde el móvil de «La Mañana de Noticias» nos acercamos a dialogar con María José Iglesias sobre el posteo que realizo en las redes sociales del aumento que sufrió en la tarifa de energía eléctrica después de que se le quemen casi todos los artefactos eléctricos de su negocio por la baja tensión.

María José Iglesias, declaró -«El tema no es solo el aumento de la tarifa, porque eso lo aceptamos. El tema es que con los cortes y las bajas de tensión que sufrimos todo el tiempo, se me rompieron un montón de artefactos, que es plata aparte de la tarifa que tengo que pagar (de luz que no use porque estaba con la mitad de los artefactos rotos). Te miden lo que quieren y te cobran lo que quieren, digamos. Yo tengo una pastelería. Todo el tiempo está bajando la energía, se me rompió el horno, ayer la batidora. Hoy llego y estábamos con una fase sin luz, que se rompió uno de los aparatos que conecta toda la luz, la exhibidora de tortas, la exhibidora de bebidas, también se me quemaron y son artefactos nuevos, no es para que se quemen de un rato para el otro. Todas estas pérdidas las tuve en una semana.»-

Sin embargo, profundizó -«El segundo mes que estuve me vino 35 mil pesos, que me parece bien, para las cosas que tengo, digamos. Pero ahora me llego 70 mil pesos, ¡sin usar todas las cosas que tenía! Este es mi malestar, te cobran lo que quieren. Y sé que le pasa a todo el mundo, pero nadie dice nada, todo el mundo se calla. Vas, haces el reclamo y perdés el tiempo, porque queda en la nada. Muchas personas después vinieron y me dijeron: -A mí me paso lo mismo, hice el reclamo, pero te tienen encajonado porque no mandan los reclamos y queda todo en la nada-. No estamos para perder el tiempo, yo trabajo las 24 horas del día, me cuesta ganar lo que tengo y perderlo así, de un rato para el otro, es como que te da rabia y desilusión, por supuesto.»-

Para finalizar la entrevista con este medio, agregó -«Los sueldos de Esquina no dan para pagar esa cantidad de luz, no sé si tendrá que ver, yo no soy de ningún partido político, ya aclaro, por las dudas. Pero yo no sé si tiene que ver el Gobernador Gustavo Valdez que no pone los puntos a Corrientes en general, porque no solo es acá en esquina que te cobran lo que quieren de luz. Los sueldos acá no dan para pagar esas tarifas. Un montón de gente me escribió diciéndome y no solo de acá. A eso me refiero. Me parece perfecto que se venga cualquier aumento, pero así como aumentan, la luz, los servicios y aumentan todo, me parece que habría que aumentar los sueldos también, ¿no? Y mejorar el servicio. Durante el día es constante la baja de tensión, ¡todo el día! No es un ratito.»-