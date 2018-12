María José Aguirrezabal: Representante legal de las familias desalojadas.

La Dra. Aguirrazebal, defensora legal de la familia que fue desalojada el pasado 16 de noviembre, en contacto con TN Esquina habló sobre lo que fue en el día de ayer el desalojo a una segunda familia en el predio ubicado en cercanías a la cancha de futbol del Club San Martin. Aguirrezabal explica cuáles son los procedimientos que se están llevando a cabo en cuanto a la defensa de estas familias. “De las seis familias que viven en el predio, cuatro han sido desalojadas aún cuando es de público y notorio conocimiento que estas personas habitan allí desde hace mas de 50 años. Desde la defensa se ha solicitado la nulidad del desalojo; solo logramos la nulidad parcial, la cual se refiere a la nulidad de la notificación. A raíz de esto es que en el día de ayer cuatro de las familias fueron desalojadas nuevamente.”

“Estamos a la espera, se realizó otra presentación de amparo y esperamos que la cámara resuelva de otra manera porque con la cantidad de años que ellos tienen viviendo allí jamás pueden llegar a ser usurpadores. Queremos también aclarar que estas personas no realizaron el juicio de posesión veinteañal por una cuestión económica, el común de la gente sabe lo que implica y los gastos que lleva, es por esta razón que estas familias no tienen formalizado su titulo.”

“Existen además, muchas irregularidades en el procedimiento, y la más notoria es permitirle a Sr. Singolani que forme parte de lo que fue este desalojo, cuando en realidad ante una situación como esta lo que se trata es de preservar la seguridad de todas las personas y entendemos esto como una forma de incitar a la violencia; esta gente estaba siendo sacada de sus hogares, privada de obtener sus cosas.”

“La intención que tiene la defensa es que la medida precautoria decidida por el Dr. Vallejos con carácter de provisoria no tome estado definitivo, es decir, si volteamos las casas de estas personas de muy bajos recursos que no tienen medios para iniciar un juicio de posesión, tampoco van a tener para levantar nuevamente sus casas. Entonces, al hacer desaparecer todos sus bienes la medida cautelar está tomando estado definitivo. Otra de las cuestiones son los derechos de los menores que también fueron vulnerados desde la contestación de la querella, cuando la defensa a partir de esta había adjuntado las actas de nacimiento y el certificado de escolaridad de los niños, no tuvieron en cuenta nada de lo que se presentó.” Expresó Aguirrezabal.