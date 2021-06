Debido al contexto que se presenta por la situación epidemiológica local, el municipio de Esquina prorrogó las medidas de prevención dentro de la fase 3 por una semana más.

Estas medidas restringen la realización de distintas actividades y limita el horario comercial y de movilidad.

En comunicación telefónica, la responsable del CIC, María Inés Fernández, comentó sobre cómo se manejarán desde el área, siendo una de las más sensibles y necesarias para comunidad.

“Teniendo en cuenta la situación, el Centro Asistencial y el CIC están cerrados. El Dr. Walter Vallone, junto a personas de su sector en la Atención de la Salud asiste por teléfono y llevando medicamentos. En lo que respecta a mi área que es la de Acción Social, estamos asistiendo desde el día que hubo mucha lluvia, hemos salido con todo el personal, y con la nueva restricción horaria mucha gente no puede salir de su casa. Con esta extensión de medidas, la modalidad cambia, hay comedores y merenderos que no están funcionando, pero con referentes de cada lugar vamos a asistir a la gente que necesita, ya sea con mercaderías o lo que sea. Esto empezamos a hacer a partir de hoy”, afirmó María Inés.

“Cada referente de merenderos conoce la realidad de su barrio o su paraje, por eso es a ellos que pedimos que no informen sobre ello, pero por supuesto que a mí también, a través de mi celular, están pidiéndome ayuda. Abrir los merenderos o comedores en estos momentos no es bueno, hay mucho riesgo. Estamos pidiendo que posibiliten las vacunas para muchas de esas personas que asisten para que podamos ayudar más. La realidad es triste y lamentable, hay demasiados casos detectados en esos sectores y el personal que trabaja no tiene ni una dosis de vacuna. Es entendible y comprensible que hay un párate para muchos, pero no para un sector que tiene que salir sin estar vacunado a cubrir una franja de personas vulnerables”, agregó.

Por último, expresó “No podemos quedarnos, debemos salir y trabajar. Acción Social está todos los días y más allá de que no esté abierto el CIC, la gente se comunica a nuestros números personales y no podemos mirar para otro lado, somos funcionarios locales. Yo estoy comprometida con la gente y en algún momento llego a cumplirles”.-