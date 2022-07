El Móvil de La Mañana de Noticias se acercó el día de ayer a la marca que convocó la Sra. Maria Fernández para pedir justicia por la violencia de género sufrida por ella y su nieta, la cuál culminó en la internación y posterior pérdida de uno de los bebés, ya que su nieta estaba en periodo de gestación de mellizos y producto de esto perdió uno de sus hijos. Charlamos una de las víctimas Maria Fernández quien regresó de Corrientes donde se encontraba acompañando a su nieta. La misma le expreso al móvil el motivo de la convocatoria:

«Bueno, ahora se encuentra en mano de la Fiscalía. Ya la denuncia está hecha. Mi hija, mi nieta, está en Corrientes con su bebé muy grave. Uno ya falleció a consecuencia de los golpes que le propinó el el tío con su pareja. Y yo quiero esto que se haga justicia, que no quede impune. Que se haga justicia, que se haga justicia. Yo También recibí agresiones de parte de mi hijo y de mi nuera y son permanente las agresiones, los golpe y yo no voy a permitir que mis hijos me sigan golpeando. Yo ya sufrí 30 años de violencia de género con el papá de mi hijo y no puede ser que ahora mi hijo me haga lo mismo. Yo no permito más. Ya dije basta y basta» manifestó la Sra. que continúo expresándose:

«Fíjese hasta donde llegó esto. Tuvo que pagar la vida de un inocente. Y no es así. Yo estaba justamente mi nieta ahí y llega el agresor con una maza, ya él se fue predispuesto a todo, él se fue predispuesto a todo porque se va con la mujer y con la masa, rompe puerta, mi ventana y le forcejean a mí nieta, le empujan, él igual que con la pareja, la pareja de él le pegaba por el cuerpo, por la panza a mí nieta embarazada. Encima él estuvo detenido una hora y a la tardecita noche quedó en libertad» explico María Fernández y culminó diciendo el motivo de la marcha:

«Y bueno, el motivo de esta marcha es el pedido de justicia, es que nosotros queremos que los responsables estén detenidos. No puede ser. Esto no puede ser. Como ustedes tendrán conocimiento, esto ya viene de vieja data. El tema de la violencia no es de ahora. No es la última vez ahora. Lo que sucedió el 24. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. No, no es desde ahora. A todos los que tengan el poder de tomar las decisiones correspondientes, que se tomen, que se tomen. Nosotros estamos en desacuerdo con la decisión de que hoy no esté nadie detenido, de que nos crucen por al lado». Finalizó la damnificada.

La Sra. Maria Fernández se siente presa en su casa y totalmente desprotegida, ya que sus hijos viven la parte posterior de la misma y todo el tiempo sufre amenazas, burlas e intimidaciones de parte de ellos, quienes quieren que ella se retire de la casa.