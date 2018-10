María Barrios Mancini, concejal de la ciudad de Esquina, se refiere sobre el gabinete provincial que se encuentra trabajando en la ciudad

Ma. De los Ángeles Barrios Mancini, concejal e integrante de la oposición en el concejo deliberante, se encuentra presente y formando parte del gabinete provincial precedido por el Gobernador Gustavo Valdés acompañado por todos los representantes de sus respectivos ministerios. En contacto con TN Esquina se refirió a la importancia de dicha asamblea y también como legisladora buscar la manera de que se escuchen las necesidades e inquietudes, problemáticas, etc. “Es muy importante ver aquí al gobernador de la provincia juntos a sus ministros, que puedan recibir las inquietudes y esperanzas de los esquinenses es muy reconfortante y creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar ya que siempre han venido nuestros gobernadores pero es la primera vez que me toca participar así y poder verlos a todos en función de las intranquilidades de la gente.”

“Cuando uno legisla lo primero que mira es si tenemos competencia o no en el ámbito municipal y muchas veces nos encontramos con que es materia para legislar lo que tiene en sus manos el poder ejecutivo provincial, por eso veo esto como oportunidad, por ejemplo para dar a conocer algunos proyectos que hemos presentado y los que van surgiendo gracias a la comunicación que tenemos con la gente, con los ciudadanos.” Expresó.