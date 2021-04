Hace semanas atrás, ocurría un hecho delictivo en donde los involucrados fueron acusados y detenidos por portación de arma y sustancias estupefacientes.

El abogado defensor de una de las partes, Marcos Neironi, habló en La Mañana de Noticias para comentar sobre cómo avanza esta causa que tiene intervención de la Justicia Federal.

“En el día de ayer y hoy tuvimos una audiencia de formalización de la imputación, bajo términos del nuevo código penal de la provincia. Este tipo de audiencia es como un mini juicio con presencia del juez, el fiscal y el abogado defensor. La imputación se dio por portación de arma de guerra, algo que para e fiscal es evidencia de ilícito. Solicitó 45 días de prisión domiciliaria para mi defendido por considerar que había peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En mi caso en particular, expresé a su señoría que no había peligro de fuga ni la posibilidad de entorpecimiento en la causa porque había una orden judicial que establece la detención, además de que, subsidiariamente la detención domiciliaria sujeta la orden judicial del Juzgado Federal, su señoría resolvió no acceder al pedido de fiscalía y accedió a los 30 días de prisión preventiva. Fue positivo porque disminuimos el número de días. Ya vamos camino a la acusación del delito y de ahí, vamos a continuar con la elevación del juicio, vamos a tener otra audiencia donde se van a utilizar todos los elementos probatorios y se terminará o no la continuidad de la detención por 30 días. Después de eso tenemos 20 días más para realizar contestación de la acusación en donde habrá una audiencia especial en donde puedo poner una serie de excepciones y todo lo que considere que está mal hecho en el proceso o, como abogado defensor tengo la posibilidad de hacer un acuerdo conciliatorio con la fiscalía” explicó el abogado.

Asimismo, comentó “Con el nuevo Código Penal de la Provincia cambia muchísimo la postura que tenía el juzgado en relación al proceso, cambia todo el sistema. Hoy el código tiene más celeridad” y continuó “En el caso de mi detenido, tenía una orden judicial de detención por el Juzgado Federal, entonces el está supeditado a una orden de detención provincial y también federal, para que recupere su libertad tiene que tener en ambos procesos la orden de libertad. La posición de mi defendido es que fue acompañante en un vehículo en el que se encontró sustancias estupefacientes, portación de un arma y aprehensión ilegitima de una persona. La excarcelación para mi defendido ya no existe porque no aparece en el nuevo código, lo que interesa es si tiene prisión preventiva o libertad”.

Por último, el abogado Neironi sostuvo “Claramente mantengo la defensa por inocencia, hay una dinámica particular, sobre todo en el ámbito federal, pero mi defendido no tiene absolutamente nada que ver con esa circunstancia. Todavía no hay pruebas de que los hechos hayan ocurrido como se los denuncia”.-